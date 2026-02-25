Hindustan Hindi News
असम में युवती से हैवानियत, 7 लोगों ने बारी से लूटी इज्जत, रेप कर 10 हजार ट्रांसफर कराए

Feb 25, 2026 05:31 am ISTNisarg Dixit भाषा
पत्रकार ने दावा किया कि नेशनल हाईवे रोड पुलिस थाना के पास आरोपी के परिवार के सदस्यों ने उसे रोक लिया। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने सवाल किया कि उन्होंने घटना की खबर क्यों दी और फिर उसकी पिटाई की, लेकिन वहां मौके पर मौजूद लोगों के बीच-बचाव से बचे।

असम के कछार जिले के सिलचर शहर के पास अपने पुरुष मित्र के साथ घूमने आई 28 वर्षीय युवती के साथ सात लोगों ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया और उससे जबरन पैसे भी वसूले। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने 19 फरवरी को हुई इस घटना की शिकायत की जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया कि पीड़िता ने दो व्यक्तियों की पहचान की, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य की पहचान कर गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। अधिकारी ने बताया कि अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण किया जा चुका है और उसका बयान भी दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि सिलचर सदर पुलिस थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 (5) (जान से मारने की धमकी देकर जबरन वसूली), 310 (2) (डकैती), 351 (2) (आपराधिक धमकी), 61 (2) (दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया गैरकानूनी कृत्य), 70 (1) (सामूहिक दुष्कर्म), 76 (किसी महिला का वस्त्र हरण करने या वस्त्र उतारने की मंशा से आपराधिक बल का प्रयोग), 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, हावभाव या कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

रेप कर रुपये डालने पर मजबूर किया

उन्होंने बताया कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि कम से कम सात अज्ञात पुरुषों ने एक-एक कर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे आरोपियों में से एक के खाते में 10,000 रुपये अंतरण करने के लिए मजबूर किया।

हरकत में आई चुप्पी साधी पुलिस

पुलिस ने शुरू में इस मामले पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन मंगलवार को सिलचर स्थित एक पत्रकार पर आरोपियों में से एक के परिवार के सदस्यों द्वारा हमला किए जाने के बाद मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

आरोपियों के परिवार का पत्रकार पर हमला

कार से आए थे आरोपी

पीड़िता के परिजनों ने बताया कि वह सिलचर कस्बे से कुछ किलोमीटर दूर बाईपास रोड पर अपने पुरुष मित्र के साथ कार में थी, तभी एसयूवी में सवार कुछ लोग आए और उन पर हमला कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया, 'उन्होंने पहले दोनों से उनके निवास के बारे में पूछा और फिर अचानक युवती और उसके पुरुष मित्र को पकड़ लिया। वहां लगभग सात पुरुष थे, और उन्होंने पुरुष मित्र के सामने एक-एक करके युवती से बलात्कार किया।'

राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव ने भी मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की और पुलिस से मामले पर अद्यतन जानकारी मांगी। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा, 'मैंने कछार जिले के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मामले में कार्रवाई के बारे में जानकारी ली है। इस मामले को दबाने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

Rape Assam
