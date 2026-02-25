असम में युवती से हैवानियत, 7 लोगों ने बारी से लूटी इज्जत, रेप कर 10 हजार ट्रांसफर कराए

पत्रकार ने दावा किया कि नेशनल हाईवे रोड पुलिस थाना के पास आरोपी के परिवार के सदस्यों ने उसे रोक लिया। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने सवाल किया कि उन्होंने घटना की खबर क्यों दी और फिर उसकी पिटाई की, लेकिन वहां मौके पर मौजूद लोगों के बीच-बचाव से बचे।

असम के कछार जिले के सिलचर शहर के पास अपने पुरुष मित्र के साथ घूमने आई 28 वर्षीय युवती के साथ सात लोगों ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया और उससे जबरन पैसे भी वसूले। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने 19 फरवरी को हुई इस घटना की शिकायत की जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया कि पीड़िता ने दो व्यक्तियों की पहचान की, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य की पहचान कर गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। अधिकारी ने बताया कि अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण किया जा चुका है और उसका बयान भी दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि सिलचर सदर पुलिस थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 (5) (जान से मारने की धमकी देकर जबरन वसूली), 310 (2) (डकैती), 351 (2) (आपराधिक धमकी), 61 (2) (दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया गैरकानूनी कृत्य), 70 (1) (सामूहिक दुष्कर्म), 76 (किसी महिला का वस्त्र हरण करने या वस्त्र उतारने की मंशा से आपराधिक बल का प्रयोग), 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, हावभाव या कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

रेप कर रुपये डालने पर मजबूर किया उन्होंने बताया कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि कम से कम सात अज्ञात पुरुषों ने एक-एक कर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे आरोपियों में से एक के खाते में 10,000 रुपये अंतरण करने के लिए मजबूर किया।

हरकत में आई चुप्पी साधी पुलिस पुलिस ने शुरू में इस मामले पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन मंगलवार को सिलचर स्थित एक पत्रकार पर आरोपियों में से एक के परिवार के सदस्यों द्वारा हमला किए जाने के बाद मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

आरोपियों के परिवार का पत्रकार पर हमला पत्रकार ने दावा किया कि नेशनल हाईवे रोड पुलिस थाना के पास आरोपी के परिवार के सदस्यों ने उसे रोक लिया। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने सवाल किया कि उन्होंने घटना की खबर क्यों दी और फिर उसकी पिटाई की, लेकिन वहां मौके पर मौजूद लोगों के बीच-बचाव से बचे।

कार से आए थे आरोपी पीड़िता के परिजनों ने बताया कि वह सिलचर कस्बे से कुछ किलोमीटर दूर बाईपास रोड पर अपने पुरुष मित्र के साथ कार में थी, तभी एसयूवी में सवार कुछ लोग आए और उन पर हमला कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया, 'उन्होंने पहले दोनों से उनके निवास के बारे में पूछा और फिर अचानक युवती और उसके पुरुष मित्र को पकड़ लिया। वहां लगभग सात पुरुष थे, और उन्होंने पुरुष मित्र के सामने एक-एक करके युवती से बलात्कार किया।'