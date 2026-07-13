CJI के सामने मंगलसूत्र उतार कोर्ट रूम में ही गिड़गिड़ाने लगीं याचिकाकर्ता, बच्चों को खाना भी नहीं दे पा रहे सर...
याचिकाकर्ता महिला काफी देर तक CJI के कोर्ट रूम में गिड़गिड़ाती रही। आखिर में CJI ने फिर कहा कि अगले हफ़्ते एक स्पेशल बेंच होगी। सिर्फ़ यही मामला बोर्ड के ऊपर उस स्पेशल बेंच के सामने लिस्ट होगा।
देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के सामने आज (सोमवार, 13 जुलाई को) एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया, जब एक महिला ने अपने गले में पड़े मंगलसूत्र को निकाल लिया और भरी अदालत CJI के सामने उसे आगे कर अपने केस की सुनवाई के लिए गिड़गिड़ाने लगी। दरअसल, CJI से गुहार लगाने वाली महिला एक याचिकाकर्ता थी, जो अपने मामले में खुद पेश होने आई थी।
महिला ने CJI से गुहार लगाते हुए कहा, "माइलॉर्ड, माइलॉर्ड। मैं हैदराबाद से हूं। एक शब्द हमारा भी सुन लीजिए, माइलॉर्ड। पंद्रह साल से..." इस पर बीच में ही टोकते हुए CJI कांत ने कहा, "मैडम, आपका मामला अगले सोमवार को सुना जाएगा।" लेकिन महिला फिर से गिड़गिड़ाने लगी, “नहीं, प्लीज़, सर। मैं बस एक शब्द कहूंगी। पंद्रह साल से हम ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। हमारा पूरे परिवार बर्बाद हो गया है। हम सब मिलकर यह रिक्वेस्ट कर रहे हैं, माइलॉर्ड।”
एक स्पेशल बेंच सुनेगी आपका केस: CJI
इस पर CJI ने कहा, "अगले सोमवार को आपका मामला सुना जाएगा। यह मामला एक स्पेशल बेंच को सुनना है। ठीक है। आप ऐसा कीजिए, आप मत आइएगा। आप ऑनलाइन पेश हो जाइए। आपको खुद आने की जरूरत नहीं है।" बार एंड बेंचे के मुताबिक, इस पर पिटीशनर ने कहा, “नहीं सर, हम आएंगे सर। हमारे दिल की जो बात है ना सर, आपके दिल को टच होना चाहिए, सर। क्योंकि हम कितने दर्द में हैं। पूरी फैमिली बर्बाद हो गई है, सर। हम बच्चों को खाना तक नहीं दे पा रहे हैं, सर। हम लोग अपने बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे हैं, एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं।”
“नहीं सर, हम आएंगे सर”
CJI ने इतना सुनने के बाद फिर कहा, "मामले पर सुनवाई के बाद ही फैसला होगा। सुनवाई के लिए अगली सोमवार की तारीख तय है। लेकिन मेरा आपको सुझाव है कि आप ट्रैवलिंग पर पैसे बर्बाद न करें।" इस पर महिला फिर बोल पड़ीं, "नहीं सर, हम आएंगे सर। हमारे जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है, सर।" फिर भी CJI ने उन्हें समझाया, “आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं और जब तक आप चाहें, आपकी सुनवाई होगी।”
महिला के लिए मंगलसूत्र से बढ़कर कुछ नहीं होता, सर
इसके बाद पिटीशनर ने कहा, "एक महिला के लिए मंगलसूत्र से बढ़कर कुछ नहीं होता, सर। हमारे गले में अब क्या बचा है, सर..." इस तरह याचिकाकर्ता महिला काफी देर तक CJI के कोर्ट रूम में गिड़गिड़ाती रही। आखिर में CJI ने फिर कहा, "अगले हफ़्ते एक स्पेशल बेंच होगी। सिर्फ़ यही मामला बोर्ड के ऊपर उस स्पेशल बेंच के सामने लिस्ट होगा। मामला वहीं सुना जाएगा.... तो, आपको सुनवाई मिलेगी।" इसके बाद पीठ ने दूसरे केस की सुनवाई शुरू कर दी।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।