Hindi NewsIndia NewsA tense standoff has developed between the CEC and Mamata Banerjee
मैं लाखों लोगों को दिल्ली ला सकती हूं और…, CEC और ममता बनर्जी में हो गई तनातनी

संक्षेप:

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनके सवालों का जवाब दिया और स्पष्ट किया कि कानून का शासन कायम रहेगा और कानून अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के प्रावधानों और आयोग में निहित शक्तियों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।

Feb 03, 2026 09:12 am ISTNisarg Dixit वार्ता
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को दो टूक कहा कि कानून का शासन कायम रहेगा तथा कानून अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के प्रावधानों और आयोग में निहित शक्तियों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। कुमार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से सोमवार को यह बात कही।

चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनके सवालों का जवाब दिया और स्पष्ट किया कि कानून का शासन कायम रहेगा और कानून अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के प्रावधानों और आयोग में निहित शक्तियों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।

मेज थपथपाई

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने जाते समय मेज थपथपाकर अपनी बात रखी। इस बीच बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद निर्वाचन आयोग पर उनके राज्य के लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह 'बैठक का बहिष्कार' कर रही हैं क्योंकि आयोग ने 'हमारा अपमान' किया है और उनकी पार्टी को 'न्याय नहीं मिला'।

उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में जारी SIR के दौरान मतदाता सूची से कई लोगों के नाम हटाए जाने के बाद राज्य के लोगों को अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया जा रहा है।

'क्या चुनाव आयोग चुनाव से पहले सरकार चुनेगा?'

बनर्जी ने निर्वाचन सदन में चुनाव आयोग के साथ बैठक से बाहर आने के बाद संवाददाताओं से कहा, "क्या चुनाव आयोग चुनाव से पहले सरकार चुनेगा? हम देख रहे हैं। हमने चुनाव आयोग का बहिष्कार किया है। उन्होंने हमारा अपमान किया, हमें अपमानित किया। इस तरह का चुनाव आयोग बहुत अहंकारी है। हमें न्याय नहीं मिला।"

बनर्जी अपने पार्टी नेताओं और "एसआईआर प्रभावित लोगों" के साथ भारत निर्वाचन आयोग पहुंची थीं। उन्होंने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ आयोग का दरवाजा खटखटाया, जिसके तहत मसौदा सूची से 58 लाख नाम हटा दिए गए हैं।उन्होंने दावा किया कि मतदाताओं को 'नाम की वर्तनी में मामूली बदलाव जैसी छोटी-छोटी बातों पर बाहर कर दिया गया'। उन्हें चुनाव आयोग से कोई बड़ी उम्मीद नहीं है और उन्होंने आयोग पर 'सत्तारूढ़ दल के पिछलग्गू' होने का आरोप लगाया।

सरकार के निर्देश पर काम करने के आरोप

बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया, "वे (आयोग) सत्ताधारी दल के निर्देशों पर काम कर रहे हैं... मैं लाखों लोगों को दिल्ली ला सकती हूं और किसी के भी सामने उनकी परेड करा सकती हूं।" उन्होंने कहा कि उन्होंने अंततः 'बैठक का बहिष्कार' किया क्योंकि उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग को पांच पत्र भेजे थे लेकिन 'एक का भी' जवाब नहीं मिला।

इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने 'बंग भवन' (दिल्ली स्थित राज्य अतिथि गृह) की घेराबंदी कर दी है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने कहा कि बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी निर्धारित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है और स्पष्ट किया कि बंग भवन में सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई और न ही कोई प्रतिबंध लगाया गया है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
