मैं लाखों लोगों को दिल्ली ला सकती हूं और…, CEC और ममता बनर्जी में हो गई तनातनी

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को दो टूक कहा कि कानून का शासन कायम रहेगा तथा कानून अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के प्रावधानों और आयोग में निहित शक्तियों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। कुमार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से सोमवार को यह बात कही।

चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनके सवालों का जवाब दिया और स्पष्ट किया कि कानून का शासन कायम रहेगा और कानून अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के प्रावधानों और आयोग में निहित शक्तियों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।

मेज थपथपाई उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने जाते समय मेज थपथपाकर अपनी बात रखी। इस बीच बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद निर्वाचन आयोग पर उनके राज्य के लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह 'बैठक का बहिष्कार' कर रही हैं क्योंकि आयोग ने 'हमारा अपमान' किया है और उनकी पार्टी को 'न्याय नहीं मिला'।

उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में जारी SIR के दौरान मतदाता सूची से कई लोगों के नाम हटाए जाने के बाद राज्य के लोगों को अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया जा रहा है।

'क्या चुनाव आयोग चुनाव से पहले सरकार चुनेगा?' बनर्जी ने निर्वाचन सदन में चुनाव आयोग के साथ बैठक से बाहर आने के बाद संवाददाताओं से कहा, "क्या चुनाव आयोग चुनाव से पहले सरकार चुनेगा? हम देख रहे हैं। हमने चुनाव आयोग का बहिष्कार किया है। उन्होंने हमारा अपमान किया, हमें अपमानित किया। इस तरह का चुनाव आयोग बहुत अहंकारी है। हमें न्याय नहीं मिला।"

बनर्जी अपने पार्टी नेताओं और "एसआईआर प्रभावित लोगों" के साथ भारत निर्वाचन आयोग पहुंची थीं। उन्होंने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ आयोग का दरवाजा खटखटाया, जिसके तहत मसौदा सूची से 58 लाख नाम हटा दिए गए हैं।उन्होंने दावा किया कि मतदाताओं को 'नाम की वर्तनी में मामूली बदलाव जैसी छोटी-छोटी बातों पर बाहर कर दिया गया'। उन्हें चुनाव आयोग से कोई बड़ी उम्मीद नहीं है और उन्होंने आयोग पर 'सत्तारूढ़ दल के पिछलग्गू' होने का आरोप लगाया।

सरकार के निर्देश पर काम करने के आरोप बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया, "वे (आयोग) सत्ताधारी दल के निर्देशों पर काम कर रहे हैं... मैं लाखों लोगों को दिल्ली ला सकती हूं और किसी के भी सामने उनकी परेड करा सकती हूं।" उन्होंने कहा कि उन्होंने अंततः 'बैठक का बहिष्कार' किया क्योंकि उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग को पांच पत्र भेजे थे लेकिन 'एक का भी' जवाब नहीं मिला।