आज BJP में शामिल होने वाले हैं एक बड़े नेता, क्या ममता बनर्जी को लगेगा झटका?

इसी बीच टीएमसी सांसद और लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी के संदेश ने सस्पेंस बढ़ा दिया था। खास बात है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी ने काकोली घोष को हटाकर कल्याण बनर्जी को मुख्य सचेतक बनाया था।

राजनीति में एक और बड़ा दल बदल मंगलवार को देखने मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि एक बड़े नेता दल में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि, इसे लेकर भाजपा ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है। अब इस बयान को लेकर अटकलें लगाई जा रहीं हैं कि बीजू जनता दल या तृणमूल कांग्रेस सांसद भाजपा का दामन थाम सकते हैं।

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने लिखा, 'एक जाना माना चेहरा आज सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित भाजपा के दफ्तर में पार्टी में शामिल होने जा रहा है।' उन्होंने नेता का नाम नहीं बताया है।

क्या बीजद सांसद होंगे शामिल? सोमवार को बीजद के राज्यसभा सदस्य देबाशीष सामंतराय पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पार्टी में अपमानित किए जाने के आरोप लगाए थे। सांसद ने लिखा था, 'मैं बीजद की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। हाल के समय में मुझे लगा कि पार्टी में मुझे लगातार अपमानित किया जा रहा है और मेरी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने यह कठिन निर्णय जनहित में लिया है और आपसे अनुरोध है कि मेरा इस्तीफा स्वीकार करें।'

सामंतराय का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब कुछ महीने पहले दो अन्य राज्यसभा सदस्यों सुजीत कुमार और ममता महंता ने भी पार्टी छोड़ दी थी। बाद में महंता और कुमार भाजपा के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए थे। ओडिशा से 2009 और 2014 में दो बार विधायक रह चुके सामंतराय ने राज्यसभा के लिए नामित करने को लेकर नवीन पटनायक के प्रति आभार भी व्यक्त किया। अटकलें हैं कि सामंतराय भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं।

काकोली घोष दस्तीदार छोड़ेंगी टीएमसी का साथ? TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी की करीबी मानी जाने वाली सांसद काकोली घोष दस्तीदार पार्टी से नाराज बताई जा रही हैं। हाल ही में उन्होंने बारासात जिला अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उनके बेटे वैद्यनाथ घोष ने कहा कि काकोली ने टीएमसी की महिला मोर्चा के पद से भी इस्तीफा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह सांसद पद भी छोड़ सकती हैं। अखबार से बातचीत में उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार में हुए स्कैंडल्स ने उनके परिवार की छवि को चोट पहुंचाई है।

कल्याण बनर्जी ने बढ़ाया सस्पेंस इसी बीच टीएमसी सांसद और लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी के संदेश ने सस्पेंस बढ़ा दिया था। खास बात है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी ने काकोली घोष को हटाकर कल्याण बनर्जी को मुख्य सचेतक बनाया था।