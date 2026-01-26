पाक को जोरदार तमाचा, गणतंत्र दिवस पर बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर वाले हथियार लेकर उतरे विमान

संक्षेप: गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय वायुूसेना ने फ्लाइपास्ट के दौरान अपने घातक हथियारों का प्रदर्शन करके बालाकोट स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों के मुंह पर ताला लगा दिया है।

पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ बालाकोट एयरस्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों को भारतीय वायुसेना ने गणतंत्र दिवस के मौके पर माकूल जवाब दिया है। वायुसेना ने कर्तव्य पथ पर उन हथियारों का भी प्रदर्शन किया जिनका इस्तेमाल इन ऑपरेशन्स के दौरान किया गया था। वैसे तो हर साल ही लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन होता है लेकिन इस साल कुछ अलग तरीके से ताकत का प्रदर्शन किया गया। इस बार ना सिर्फ लड़ाकू विमान कर्तव्य पथ के आसमान में दिखाई दिए बल्कि ये विमान उन हथियारों से भी लैस थे जिनका इस्तेमाल बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था।

कौन से हथियारों से लैस थे विमान भारत का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल ने कर्तव्य पथ के आसमान में गर्जना की। वह मेट्योर लॉन्ग रेंज एयर टु एयर मिसाइल से लैस था। वहीं एलसीए तेजस ने भी हथियारों का प्रदर्शन किया। इसकेअलावा मराज 2000 भी उन मिसाइलों को लेकर उड़ान भर रहा था जिनका इस्तेमाल 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के दौरान किया गया था।

भारतीय वायुसेना ने इस तरह का प्रदर्शन करके पाकिस्तान के मुंह पर भी ताला लगा दिया है। पाकिस्तान ने बालाकोट एयरस्ट्राइक को नकारने के कई बहाने निकाल रखे थे। ऑपरेशन को लेकर कई झूठ फैलाए गए और कहा गया कि भारत के पास इस तरह की मिसाइल ही नहीं हैं। परेड के दौरान सुखोई 30MKI में अस्त्र मिसाइल लगाई गई थी। इस तरह से सुखोई -30MKI को ऑपरेशनल रोल में दिखाना सामान्य नहीं था।

पुराने जगुआर विमान को भी अस्तर मिसाइल से लैस किया गया था। सुखोई-30एमकेआई विमान को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया गया था। इसके अलावा राफेल में हैमर स्टैंडऑफ बम और मेट्योर मिसाइल लगी हुई थीं। इस तरह से वायुसेना ने अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी है।

इस मौके पर ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर प्रणाली 'सूर्यास्त्र', मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन और नवगठित शक्तिबाण रेजिमेंट का प्रदर्शन किया गया। भारत ने कर्तव्य पथ से ही दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की झांकी दिखा दी है। फ्लाईपास्ट के दौरान एक विशेष ‘एरोहेड फॉर्मेशन’ और एक विशेष त्रि-सेवा झांकी का प्रदर्शन किया गया। इस झांकी में 7-10 मई को पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के दौरान सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल दर्शाया गया।

पहली बार, परेड में भारतीय सेना का ‘बैटल एरे फॉर्मेट’ दिखाया गया, जिसमें इसके हवाई घटक भी शामिल थे। इसका मतलब था कि सेना की टुकड़ी ने एक युद्ध स्थिति की तरह क्रमबद्ध तरीके से मार्च किया, जिसमें पहले टोही दल ने मार्च किया, उसके बाद अन्य सैन्य इकाइयां आदि शामिल हुईं। टोही दल में 61 कैवलरी शामिल थी, जो सक्रिय युद्धक पोशाक में थी। इसके बाद एक हाई मोबिलिटी टोही वाहन आया। हवाई समर्थन प्रदान करते हुए स्वदेशी ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर और इसके सशस्त्र संस्करण रुद्र, प्रहार फॉर्मेशन में युद्धक्षेत्र को आकार देते हुए प्रदर्शित हुए।

इसके बाद, टी-90 भीष्म और अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक सलामी मंच के सामने से गुजरे। अपाचे एएच-64ई और प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से हवाई सहायता प्राप्त हुई। अन्य मशीनीकृत टुकड़ियों में बीएमपी-दो इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल और नाग मिसाइल सिस्टम (ट्रैक्ड) एमके-2 शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर और नियोजित महत्वाकांक्षी 'सुदर्शन चक्र' वायु रक्षा प्रणाली को दर्शाने वाले एकीकृत अभियान केंद्र का एक कांच के आवरण में रखा मॉडल भी कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किया गया। इसका नेतृत्व एक महिला सेना अधिकारी ने किया।