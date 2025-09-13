A person in Odisha was banned for one year from filing RTI the commission alleged misuse of power ओडिशा में एक व्यक्ति के RTI लगाने पर 1 साल का बैन, आयोग ने दुरुपयोग का लगाया आरोप, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsA person in Odisha was banned for one year from filing RTI the commission alleged misuse of power

ओडिशा में एक व्यक्ति के RTI लगाने पर 1 साल का बैन, आयोग ने दुरुपयोग का लगाया आरोप

ओडिशा राज्य सूचना आयोग का आरोप है कि व्यक्ति ने बीपीएल कार्ड का उपयोग करके अंधाधुंध अपील की हैं। बार-बार जवाब दिए जाने के बाद भी उसने फिर से उसी बात के लिए आरटीआई फाइल की थीं।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 11:00 PM
share Share
Follow Us on
ओडिशा में एक व्यक्ति के RTI लगाने पर 1 साल का बैन, आयोग ने दुरुपयोग का लगाया आरोप

ओडिशा में एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार के तहत इस हद तक आरटीआई फाइल कर दीं कि राज्य सूचना आयोग को उस पर बैन लगाना पड़ गया। आयोग ने आदेश जारी करके पुरी जिले के सतपुरी गांव के निवासी चित्तरंजन सेठी को नई आरटीआई फाइल करने से एक साल तक के लिए बैन कर दिया है। आयोग का आरोप है कि सेठी ने मेइतीपुर ग्राम पंचायत और निमापाड़ा कार्यालय से आय-व्यय और विकास कार्यों का माहवार और सालाना ब्यौरा मांगते हुए 61 आवेदन दायर किए थे।

राज्य सूचना आयोग के आयुक्त सुशांत कुमार मोहंती ने बताया कि आरटीआई का जवाब मिलने के बाद भी उन्होंने बार-गबार आवेदन दायर किए। इसलिए उनके द्वारा दायर किए 61 अपीलों को भी खारिज कर दिया गया है।

आयोग ने आदेश में कहा, "लगातार इस हद तक आरटीआई दाखिल करना आवेदक द्वारा इस प्रक्रिया का दुरुपयोग करना है। निस्संदेह, आवेदक को सूचना का अधिकार है लेकिन वह कानून और प्रक्रिया का पालन करने के लिए भी बाध्य है।"

आपको बता दें कि ओडिशा राज्य सूचना आयोग ने अपने सेठी के ऊपर एक साल को बैन तो लगाया ही है। इसके साथ ही सभी आवेदकों के लिए साल में अधिकतम 12 आरटीआई लगाने की सीमा तय करने का निर्देश दिया। साथ ही, हर आवेदन के साथ सालाना दाखिल आरटीआई की संख्या का हलफनामा लगाने को अनिवार्य कर दिया है।

आयोग का आरोप है कि सेठी ने बीपीएल कार्ड का इस्तेमाल करके अंधाधुंध आवेदन किए हैं। आपको बता दें कि सामान्य व्यक्ति को आरटीआई फाइल करने के लिए 10 रुपए का शुल्क देना पड़ता है, लेकिन बीपीएल कार्ड धारक के लिए कोई शुल्क नहीं होता है।

बीपीएल कार्ड के इस्तेमाल के जरिए फाइल की जा रही इन आरटीआई को देखते हुए पुरी के कलेक्टर ने सेठी के बीपीएल कार्ड की जांच के भी आदेश जारी किए हैं।

Odisha
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।