पूर्व प्रेमी से बदला लेने के लिए हैवान बन गई नर्स, महिला डॉक्टर को लगा दिया HIV वाला इंजेक्शन

संक्षेप:

आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक नर्स ने अपने पूर्व प्रेमी की पत्नी डॉक्टर को एचआईवी संक्रमित खून वाला इंजेक्शन लगा दिया। आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

Jan 25, 2026 07:25 pm ISTAnkit Ojha पीटीआई
आंध्र प्रदेश की कुर्नूल पुलिस ने एक महिला डॉक्टर को एचआईवी का इंजेक्शन लगाने के आरोप में एक महिला सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक पीड़ित डॉक्टर आरोपी महिला के पूर्व प्रेमी की पत्नी है। उसने बताया कि आरोपियों की पहचान कुर्नूल निवासी बी. बोया वसुंधरा (34), अडोनी के एक निजी अस्पताल में नर्स पद पर कार्यरत कोंग ज्योति (40) और उनके दो साथियों के रूप में हुई है। आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया।

एक अधिकारी ने को बताया, ‘‘तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रचने और एक सड़क दुर्घटना का नाटक करने के बाद, वसुंधरा ने कथित तौर पर एक डॉक्टर को एचआईवी वायरस का इंजेक्शन लगाया, जो उसके पूर्व प्रेमी की पत्नी है।’’

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों से एचआईवी संक्रमित रक्त के नमूने यह कहकर प्राप्त किए कि ये नमूने जांच के लिए आवश्यक हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी का दावा है कि उसने संक्रमित रक्त को एक रेफ्रिजरेटर में रखा था और बाद में हमले के दौरान उसी नमूने को पीड़ित के शरीर में इंजेक्शन के जरिए चढ़ा दिया था।

पुलिस ने बताया कि आरोपी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसके पूर्व प्रेमी ने दूसरी महिला से शादी कर ली है, इसलिए उसने दंपति को अलग करने की साजिश रची और जानबूझकर सड़क दुर्घटना के बाद पीड़िता की मदद करने का नाटक करते हुए उसे एचआईवी वायरस का इंजेक्शन लगा दिया। पुलिस के मुताबिक, यह घटना नौ जनवरी को अपराह्न लगभग 2.30 बजे घटी, जब कुर्नूल के एक निजी मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर पीड़िता भोजन करने के लिए स्कूटर से घर लौट रही थी।

पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों ने विनायक घाट पर केसी नहर के पास जानबूझकर उसकी स्कूटर को टक्कर मारी, जिससे वह गिर गई और उसे चोटें आईं। उसने बताया कि इसके बाद आरोपी मदद की पेशकश के बहाने उसके पास पहुंचे। पुलिस ने बताया कि वसुंधरा ने पीड़िता को ऑटो रिक्शा में ले जाने की कोशिश करते समय कथित तौर पर एचआईवी का इंजेक्शन लगाया और पीड़िता के शोर मचाने पर वह मौके से फरार हो गई।

पीड़िता का पति भी चिकित्सक है और उसने 10 जनवरी को कुर्नूल तृतीय टाउन पुलिस थाना में मामले की शिकायत की, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-तीन(पांच) के साथ पठित धारा 126(2), 118(1), 272 के तहत मामला दर्ज किया गया।

अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
