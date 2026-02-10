Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsA new Vande Bharat Train approved and will be discontinue on two routes
दो वंदे भारत ट्रेनें होंगी ठप, एक नई होगी शुरू; जानिए किस रूट पर होगा लागू

Feb 10, 2026 11:42 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Vande Bharat Trains Update: रेलवे मंत्रालय ने वंदे भारत ट्रेनों को लेकर कुछ अहम घोषणाएं की हैं। इनमें एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने की जानकारी दी गई है। वहीं, दो अन्य वंदे भारत ट्रेनों के इस हफ्ते से बंद होने की सूचना भी दी गई है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान और गुजरात को कनेक्ट करेगी। यह नई सेमी-हाई स्पीड ट्रेन उदयपुर से असरवा (अहमदाबाद) के बीच चलेगी। इस ट्रेन का मेंटेनेंस और ऑपरेशन उत्तरी पश्चिमी रेलवे (एनडब्लूआर) द्वारा किया जाएगा। इससे प्रदेश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। एनडब्लूआर ने एक बयान में कहाकि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे बोर्ड ने उदयपुर सिटी-असरवा (अहमदाबाद) वंदे भारत ट्रेन की घोषणा की है।

खत्म हो जाएगी दो वंदे भारत ट्रेनों की सेवाएं
इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने एक और अहम फैसला लिया है। इसके मुताबिक इस हफ्ते से दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें ठप हो जाएंगी। यह ट्रेनें, उदयपुर सिटी-आगरा कैंट और उदयपुर सिटी-जयपुर रूट पर चलती थीं। एनडब्लूआर ने एक बयान में कहाकि ट्रेन नंबर 20981/82 (उदयपुर सिटी-आगरा कैंट-उदयपुर सिटी) वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2026 से नहीं चलेगी। वहीं, ट्रेन नंबर 20979/80 (उदयपुर सिटी-जयपुर-उदयपुर सिटी) वंदे भारत एक्सप्रेस 14 फरवरी 2026 से ठप हो जाएगी।

उदयपुर सिटी-असरवा (अहमदाबाद) की टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी
उदयपुर सिटी-असरवा (अहमदाबाद)-उदयपुर सिटी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार छोड़ हफ्ते में छह दिन चलेगी। इसका ट्रेन नंबर 26963 है। यह उदयपुर सिटी से सुबह 6.10 पर निकलेगी और 10.25 पर असरवा पहुंचेगी। वहीं, ट्रेन नंबर 26964 असरवा (अहमदाबाद)-उदयपुर सिटी वंदे भारत एक्सप्रेस असरवा से शाम 17.45 पर चलेगी और रात 22 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी। एनडब्लूआर के मुताबिक यह ट्रेन जवार, डुंगारपुर और हिम्मत नगर स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 160 किमी प्रति घंटा होगी। इस ट्रेन में यात्रियों को तेज, अधिक आरामदायक और प्रीमियम ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलेगा।

Vande Bharat Express Vande Bhara Train
