पत्नी को मारकर सेल्फी स्टेटस पर लगा दी, आशिक संग गंदी फोटो को लेकर हुआ था विवाद

तमिलनाडु के कोयंबटूर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। खबर है कि यहां एक शख्स ने अवैध संबंध के चलते न सिर्फ पत्नी की हत्या कर दी, बल्कि उसके शव के साथ सेल्फी लिखकर स्टेटस भी लगा दिया। कहा जा रहा है कि महिला का अपने दूर के शादीशुदा रिश्तेदार से संबंध था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी पति की पहचान 32 साल के एस बालमुरुगन के रूप में हुई है। दोनों अलग रह रहे थे। उसने रविवार सुबह गांधीपुरम के पास राजा नायडू महिला हॉस्टल में इस वारदात को अंजाम दिया। बालमुरुगन ने पहले तो 30 वर्षीय पत्नी श्री प्रिया की हत्या कर दी। इसके बाद उसने लाश के साथ सेल्फी भी ली। उसने फोटो को अपने स्टेटस पर लगाया और कैप्शन लिखा, 'धोखे का भुगतान मौत है।'

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जांच अधिकारी ने बताया है कि प्रिया करीब 4 महीने पहले मतभेदों के चलते पति से अलग हो गई थीं। इसके बाद उन्होंने कोयंबटूर स्थित एक बैग की दुकान में काम करना शुरू कर दिया था। खास बात है कि दोनों का 10 साल का बेटा और 3 साल की बेटी है, जो मुरुगन के पास रहते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने कहा, 'वर्किंग वुमन हॉस्टल में रह रहीं प्रिया के बालमुरुगन के दूर के रिश्तेदार इसाक्की राजा के साथ अवैध संबंध थे। खास बात है कि राजा के तीन बच्चे हैं। शनिवार को बालमुरुगन ने प्रिया से कोयंबटूर में मुलाकात की और राजा के साथ रिश्ता खत्म दोबारा एक साथ रहने की बात कही। इस पर प्रिया ने इनकार कर दिया और वापस अपने गांव चली गई थीं।'