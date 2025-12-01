Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsa man in tamil nadu murdered his wife over extramarital affair and clicked selfie with dead body
पत्नी को मारकर सेल्फी स्टेटस पर लगा दी, आशिक संग गंदी फोटो को लेकर हुआ था विवाद

पत्नी को मारकर सेल्फी स्टेटस पर लगा दी, आशिक संग गंदी फोटो को लेकर हुआ था विवाद

संक्षेप:

आरोपी पति की पहचान 32 साल के एस बालमुरुगन के रूप में हुई है। दोनों अलग रह रहे थे। उसने रविवार सुबह गांधीपुरम के पास राजा नायडू महिला हॉस्टल में इस वारदात को अंजाम दिया। बालमुरुगन ने पहले तो 30 वर्षीय पत्नी श्री प्रिया की हत्या कर दी। इसके बाद उसने लाश के साथ सेल्फी भी ली।

Mon, 1 Dec 2025 08:11 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

तमिलनाडु के कोयंबटूर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। खबर है कि यहां एक शख्स ने अवैध संबंध के चलते न सिर्फ पत्नी की हत्या कर दी, बल्कि उसके शव के साथ सेल्फी लिखकर स्टेटस भी लगा दिया। कहा जा रहा है कि महिला का अपने दूर के शादीशुदा रिश्तेदार से संबंध था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आरोपी पति की पहचान 32 साल के एस बालमुरुगन के रूप में हुई है। दोनों अलग रह रहे थे। उसने रविवार सुबह गांधीपुरम के पास राजा नायडू महिला हॉस्टल में इस वारदात को अंजाम दिया। बालमुरुगन ने पहले तो 30 वर्षीय पत्नी श्री प्रिया की हत्या कर दी। इसके बाद उसने लाश के साथ सेल्फी भी ली। उसने फोटो को अपने स्टेटस पर लगाया और कैप्शन लिखा, 'धोखे का भुगतान मौत है।'

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जांच अधिकारी ने बताया है कि प्रिया करीब 4 महीने पहले मतभेदों के चलते पति से अलग हो गई थीं। इसके बाद उन्होंने कोयंबटूर स्थित एक बैग की दुकान में काम करना शुरू कर दिया था। खास बात है कि दोनों का 10 साल का बेटा और 3 साल की बेटी है, जो मुरुगन के पास रहते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने कहा, 'वर्किंग वुमन हॉस्टल में रह रहीं प्रिया के बालमुरुगन के दूर के रिश्तेदार इसाक्की राजा के साथ अवैध संबंध थे। खास बात है कि राजा के तीन बच्चे हैं। शनिवार को बालमुरुगन ने प्रिया से कोयंबटूर में मुलाकात की और राजा के साथ रिश्ता खत्म दोबारा एक साथ रहने की बात कही। इस पर प्रिया ने इनकार कर दिया और वापस अपने गांव चली गई थीं।'

रिपोर्ट के मुताबिक, जब राजा को पता चला कि बालमुरुगन मिलने पहुंचा था, तो उसने अपनी और प्रिया की एक अंतरंग तस्वीर भेज दी। पुलिस अधिकारी ने बताया, 'इस बात से भड़का बालमुरुगन नशे की हालत में हॉस्टल पहुंचा और फोटो दिखाकर प्रिया से सवाल किया। दोनों के बीच खूब बहस हुई। अचानक बालमुरुगन ने अपने बैग से हंसिया निकाला और हमला कर दिया। इस हमले में प्रिया की मौके पर मौत हो गई। जब प्रिया खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी, तब उसने एक सेल्फी ली और स्टेटस पर लगा दी।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Murder Extra Marital Affair Husband Wife Dispute
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।