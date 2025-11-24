Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsA man in Mumbai Maharashtra duped two women of Rs 11 lakh by claiming to be a descendant of Prophet Muhammad
पैगम्बर मोहम्मद के बाल; मुंबई में झांसा देकर व्यक्ति ने दो महिलाओं से ठगे 11 लाख

संक्षेप:

मुंबई में एक व्यक्ति ने खुद को पैगम्बर मोहम्मद का वंशज बताकर दो महिलाओं के साथ ठगी की है। आरोपी ने दावा किया कि उसके पास पैगम्बर मोहम्मद का बाल है, इसके बाद उसने झांसा देकर महिलाओं से उनके गहने ठग लिए।

Mon, 24 Nov 2025 11:34 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां पर एक व्यक्ति ने खुद को पैगंबर मोहम्मद का ‘वंशज’ बताकर दो महिलाओं से कथित तौर पर करीब 11 लाख रुपये की ठगी की। महिलाओं और उनके पतियों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मोहसिन अली अब्दुल सत्तार कादरी नामक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज कर लिया है।

माहिम थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता अंसार अहमद अब्दुल गनी माहिम के ही मूल निवासी हैं। उनकी प्राथमिकी के मुताबिक इस पूरी घटना की शुरुआत 2022 में हुई थी, जब अंसार और उसके भाई इसरार फारुकी की दक्षिण मुंबई स्थित एक दरगाह पर कादरी से मुलाकात हुई थी। बातों-बातों में कादरी ने दावा किया कि वह पैगंबर मोहम्मद का वंशज है और उसके पास उनके बाल हैं।

पुलिस के मुताबिक, इसके बाद दोनों भाइयों का कादरी से मिलना-जुलना बढ़ गया और उन्होंने उसे अपने माहिम स्थित घर पर भी बुला लिया। मुलाकात के दौरान कादरी एक कांच के डिब्बे में एक बाल लेकर आया था, जिसे लेकर उसने दावा किया कि वह बाल पैगम्बर मोहम्मद का है।

इसके बाद कादरी ने उनके घर पर कुछ रस्में की और उस कांच की डिब्बी को अलमारी में रखने को कहा। इसके बाद कादरी ने दोनों भाइयों से कहा कि जब तक वह न करे तब तक इसे बाहर नहीं निकाले। इसके कुछ दिन बाद, जब दोनों भाई घर पर नहीं थे, वह वापस आया। इस बार, वह दोनों भाइयों की पत्नियों से मिला और उनसे अपने सारे गहने डिब्बे के पास रखने को कहा। उसने कहा कि कुछ ही दिनों में ये दोगुने हो जाएंगे और उनके घर में और पैसा आएगा।

क़ादरी के निर्देशानुसार, दोनों महिलाओं ने अपने सारे गहने डिब्बे के पास रख दिए। बाद में, उसने उन्हें बाहर जाने को कहा क्योंकि वह कुछ रस्में करना चाहता था। जैसे ही दोनों महिलाएं अपने घर से बाहर निकलीं, कादरी ने अलमारी से लगभग 11 लाख रुपये के गहने निकाले और भाग गया। अधिकारी के अनुसार धोखाधड़ी का मामला कुछ दिनों बाद तब प्रकाश में आया जब महिलाओं ने अपने पतियों को घटना के बारे में बताया।

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Crime News
