पैगम्बर मोहम्मद के बाल; मुंबई में झांसा देकर व्यक्ति ने दो महिलाओं से ठगे 11 लाख

संक्षेप: मुंबई में एक व्यक्ति ने खुद को पैगम्बर मोहम्मद का वंशज बताकर दो महिलाओं के साथ ठगी की है। आरोपी ने दावा किया कि उसके पास पैगम्बर मोहम्मद का बाल है, इसके बाद उसने झांसा देकर महिलाओं से उनके गहने ठग लिए।

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां पर एक व्यक्ति ने खुद को पैगंबर मोहम्मद का ‘वंशज’ बताकर दो महिलाओं से कथित तौर पर करीब 11 लाख रुपये की ठगी की। महिलाओं और उनके पतियों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मोहसिन अली अब्दुल सत्तार कादरी नामक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज कर लिया है।

माहिम थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता अंसार अहमद अब्दुल गनी माहिम के ही मूल निवासी हैं। उनकी प्राथमिकी के मुताबिक इस पूरी घटना की शुरुआत 2022 में हुई थी, जब अंसार और उसके भाई इसरार फारुकी की दक्षिण मुंबई स्थित एक दरगाह पर कादरी से मुलाकात हुई थी। बातों-बातों में कादरी ने दावा किया कि वह पैगंबर मोहम्मद का वंशज है और उसके पास उनके बाल हैं।

पुलिस के मुताबिक, इसके बाद दोनों भाइयों का कादरी से मिलना-जुलना बढ़ गया और उन्होंने उसे अपने माहिम स्थित घर पर भी बुला लिया। मुलाकात के दौरान कादरी एक कांच के डिब्बे में एक बाल लेकर आया था, जिसे लेकर उसने दावा किया कि वह बाल पैगम्बर मोहम्मद का है।

इसके बाद कादरी ने उनके घर पर कुछ रस्में की और उस कांच की डिब्बी को अलमारी में रखने को कहा। इसके बाद कादरी ने दोनों भाइयों से कहा कि जब तक वह न करे तब तक इसे बाहर नहीं निकाले। इसके कुछ दिन बाद, जब दोनों भाई घर पर नहीं थे, वह वापस आया। इस बार, वह दोनों भाइयों की पत्नियों से मिला और उनसे अपने सारे गहने डिब्बे के पास रखने को कहा। उसने कहा कि कुछ ही दिनों में ये दोगुने हो जाएंगे और उनके घर में और पैसा आएगा।