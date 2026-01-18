Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsA Kuki woman gang-raped in Manipur violence died in hospital after two years
मणिपुर में कुकी महिला के साथ हुआ था गैंगरेप, दो साल बाद अस्पताल में तोड़ दिया दम

मणिपुर में कुकी महिला के साथ हुआ था गैंगरेप, दो साल बाद अस्पताल में तोड़ दिया दम

संक्षेप:

मणिपुर में गैंगरेपी पीड़िता कुकी आदिवासी महिला की दो साल बाद मौत हो गई है। वह चुराचांदपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। मणिपुर हिंसा की शुरुआत में ही उसे अगवा करके उसके साथ गैंगरेप किया गया था। 

Jan 18, 2026 07:36 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मणिपुर में गैंगरेप का शिकार हुई पीड़िता की दो साल बाद मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक चुराचांदपुर जिला अस्पताल में आदिवासी पीड़िता ने आखिरी सांस ली। दो साल तक पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी और इंसाफ का इंतजार कर रही थी। उसके जीते जी उसे इंसाफ नहीं मिल पाया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

18 साल की पीड़िता दो इंफाल के एक ब्यूटी सलून में काम करती थी। 15 मई 2023 को उसे किडनैप कर लिया गया था और इसके बाद उसे बिश्नुपुर जिले के हिलटॉप पर ले जाया गया और वहां गैंगरेप किया गया। घटना के बाद से ही वह इलाज के लिए नागालैंड, असम और मणिपुर के अस्पतालों में चक्कर काट रही थी। 11 जनवरी को चुराचांदपुर के सरकारी अस्पताल में पीड़िता ने दम तोड़ दिया।

पीड़िता के परिवार ने बताया कि शारीरिक चोटों के अलावा वह अवसाद से गुजर रही थी। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। पीड़िता की मां ने कहा कि उसे ऐसा लगता था कि उसके जीने का मकसद खत्म हो गया है। ऐसे में समझाने-बुझाने पर भी वह अवसाद से बाहर नहीं आ पा रही थी। परिवार के मुताबिक उसे शाम को करीब 5 बजे एटीएम के पास से चार लोगों ने किडनैप किया था। इसके बाद कार से उसे दूसरी जगह ले जाया गया और मारपीट की गई।

परिवार ने बताया कि मैतायी महिलाओं का संगठन मीरा पैबिस और कुछ स्थानीय लोग बाद में वहां पहुंचे और उसकी पटाई की। इसके बाद अरामबाई टेंगोल के कुछ लोगों को बुलाया गया और कहा गया कि इसे खत्म कर दिया जाए। इसके बाद काले कपड़े पहने चार लोगों पीड़िता को एसयूवी में डाला और लेकर चले गए। उनके पास बंदूकें भी थीं। पीड़िता को हिलटॉप पर ले जाया गया और उसके साथ गैंगरेप किया गया।

एफआईआर के मुताबिक चार में से एक शख्स ने उसका रेप नहीं किया था। इस दरिंदगी के बाद बाकी तीन से उसका विवाद हो गया। इसी बीच एक ने एसयूवी मुड़ाने की कोशिश की इससे पीड़िता को गंभीर चोट आई। वह किसी तरह सड़क तक पहुंची। इसके बाद एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उसकी थाने तक पहुंचने में मदद की। पहले पीड़िता को कांगपोकपी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद उसे कोहिमा के लिए रेफर कर दिया गया। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है लेकिन अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Manipur
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।