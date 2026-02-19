Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मैडम क्या मांगा भगवान से, पत्रकार ने मंदिर के बाहर पूछा सवाल; देखें प्रियंका गांधी का रिप्लाई

Feb 19, 2026 12:03 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बुधवार को गौरव गोगोई ने कहा कि पहली सूची में शामिल नामों सहित कुल 80 कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों की घोषणा मार्च के पहले सप्ताह तक कर दी जाएगी। गोगोई ने कहा, 'हमारा लक्ष्य चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना है।

मैडम क्या मांगा भगवान से, पत्रकार ने मंदिर के बाहर पूछा सवाल; देखें प्रियंका गांधी का रिप्लाई

कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा असम दौरे पर हैं। वह विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर राज्य पहुंचीं हैं। इस दौरान वह कामाख्या मंदिर भी दर्शन के लिए पहुंचीं। उन्होंने बताया कि वह भगवान से कुछ नहीं मांगती हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कांग्रेस फरवरी के अंत तक असम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है।

वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को मां कामाख्या मंदिर पहुंचीं थी। मंदिर के बाहर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, 'हैलो मैम, मैम आज दर्शन के लिए आईं हैं। क्या मांगेंगी भगवान से।' इसपर उन्होंने जवाब दिया, 'मैं कभी मांगती नहीं हूं भगवान से।' इस दौरान उनके साथ असम कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई समेत कई नेता मौजूद थे। प्रियंका असम के दो दिवसीय दौरे पर हैं।

इस महीने उम्मीदवारों का ऐलान संभव

बुधवार को गोगोई ने कहा कि पहली सूची में शामिल नामों सहित कुल 80 कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों की घोषणा मार्च के पहले सप्ताह तक कर दी जाएगी। गोगोई ने कहा, 'हमारा लक्ष्य चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना है। केंद्रीय नेतृत्व ने हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि पहली सूची इस महीने के अंत तक जारी हो जाए।'

यहां देखें वीडियो

उन्होंने आगे कहा कि मार्च के पहले सप्ताह तक लगभग 80 सीटों के लिए नामों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और उनकी घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर, गोगोई ने कहा कि यह निश्चित रूप से होने वाला है और इस मामले में पार्टी सत्तारूढ़ भाजपा से काफी आगे है।

कांग्रेस, माकपा, रायजोर दल, असम जातीय परिषद (AJP), भाकपा, भाकपा (ML) लिबरेशन, जातीय दल-असम (जेडा) और कार्बी आंगलोंग स्थित ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस (APHLC) ने विधानसभा चुनाव एक साझा मंच से लड़ने के लिए हाथ मिलाया है।

प्रियंका गांधी का असम दौरा

कांग्रेस के असम प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा था कि वाड्रा दो दिवसीय दौरे पर असम आ रहीं हैं। उन्होंने कहा, 'वह कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें करेंगी। इसके अलावा, वह एआईसीसी के तीन वरिष्ठ पर्यवेक्षकों से भी मिलेंगी और चुनावों के संबंध में उनकी राय लेंगी।' उन्होंने आगे कहा कि वाद्रा राजनीतिक मामलों की समिति, विधायकों, जिला अध्यक्षों, फ्रंटल समूह प्रमुखों, विधायक दल के नेता, कार्यकारी अध्यक्षों, सांसदों, विभिन्न प्रकोष्ठ प्रमुखों और बूथ समिति प्रमुखों सहित अन्य लोगों के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगी।

ये भी पढ़ें:असम में आसान नहीं होगी कांग्रेस की राह, BJP ने सेट किया 18% का टारगेट
ये भी पढ़ें:महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण खत्म होने से भड़की कांग्रेस, उद्धव क्यों चुप?
ये भी पढ़ें:कौन हैं रकीबुल हुसैन जिनसे छत्तीस का आंकड़ा बताकर बोरा ने छोड़ी कांग्रेस?

वाड्रा आगामी असम विधानसभा चुनावों के लिए चयन समिति की अध्यक्ष हैं। असम विधानसभा के 126 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव इस साल मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
priyanka gandhi vadra Assam Congress News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।