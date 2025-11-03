Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsA Haryana youth was traveling to the US via the Donkey route kidnapped and later killed
डंकी रूट पर फिर भारतीय की हत्या, 50 लाख खर्च कर जा रहा था US, घर पहुंचे लाश के फोटो

डंकी रूट पर फिर भारतीय की हत्या, 50 लाख खर्च कर जा रहा था US, घर पहुंचे लाश के फोटो

संक्षेप: Donkey Route: साहिब की मौत के बाद पता चला कि उसे डंकी रूट से ले जाया जा रहा था। डोंकरों ने उसे किडनैप कर लिया था। 20 हजार डॉलर फिरौती मांग जा रही थी, जबकि एजेंट को 50 लाख रुपए दिए गए थे। उन्होंने हमें घर पर लाश के फोटो भेजे। हमने होशियारपुर पुलिस में शिकायत दी थी।

Mon, 3 Nov 2025 08:27 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
Donkey Route: लाखों रुपए खर्च कर डंकी रूट से अमेरिका जाने के दौरान हरियाणा के कैथल ​जिला के युवक की ग्वाटेमाला में डोंकरों ने हत्या कर दी थी। अब ऐसा ही हश्र पंजाब के दसूहा के रहने वाले साहिब सिंह के साथ भी हुआ है। दसूहा के गांव मोरियां निवासी 21 साल के साहिब सिंह की अमेरिका पहुंचने से पहले ही ग्वाटेमाला में डोंकरों ने हत्या कर दी। पिता सुच्चा ने बताया कि बेटे साहिब सिंह को अक्तूबर 2024 में हरियाणा के करनाल के एजेंट के जरिए भेजा था। दो-तीन महीने तक एजेंट बेटे से बात करवाता रहा। इसके बाद बात बंद हो गई। अब किसी ने एक वीडियो जारी की है कि साहिब सिंह की मौत हो गई है।

उन्होंने कहा कि एजेंट से पूछा तो वह टालमटोल करने लगा। उन्होंने होशियारपुर के थाना दसूहा में शिकायत दी। साहिब सिंह के साथ गए दूसरे लड़कों से बातचीत में पता चला कि डोंकरों ने साहिब सिंह को किनडैप कर लिया था। एजेंट ने उन्हें पैसा नहीं दिया, जिस पर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। परिवार ने एजेंट को साहिब सिंह को अमेरिका भेजने के लिए 40 लाख रुपए दिए थे। साहिब सिंह परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी दो बहनें हैं।

घर पर लाश के फोटो भेजे

साहिब सिंह के जीजा गुरदीप सिंह ने बताया कि एजेंट ने हमें कहा था कि सही तरीके से साहिब को अमेरिका पहुंचाएंगे। साहिब की मौत के बाद पता चला कि उसे डंकी रूट से ले जाया जा रहा था। डोंकरों ने उसे किडनैप कर लिया था। 20 हजार डॉलर फिरौती मांग जा रही थी, जबकि एजेंट को 50 लाख रुपए दिए गए थे। उन्होंने हमें घर पर लाश के फोटो भेजे। हमने होशियारपुर पुलिस में शिकायत दी थी। मगर, पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। एजेंट को पकड़ा जरूर गया है, लेकिन पैसा वापस नहीं मिल पाया है। परिवार की मांग है कि एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी के साथ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए।

झांसा देना वाला एजेंट हरियाणा के करनाल का

मृतक के पिता सुच्चा सिंह गांव में खेतीबाड़ी करता है। उन्होंने कहा कि हमें न तो अमेरिकी और न ही भारत सरकार से कोई मदद मिल रही है। बेटे के शव को लाने के लिए किसी भी देश की सरकार ने कोई मदद नहीं की। अभी तक हम अपने बेटे के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए हैं। एजेंट हरियाणा के करनाल का रहने वाले हैं। पुलिस को उसके ​खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही पंजाब और केंद्र सरकार को सा​हिब सिंह का शव भारत लाने के लिए परिवार की मदद करनी चाहिए।

कैथल के युवक को भी मार डाला था

हाल ही में हरियाणा के कैथल जिला के गांव मोहना के 18 साल के युवक युवराज की ग्वाटेमाला में डोंकरों ने हत्या कर दी थी। युवराज पिछले साल अक्टूबर में रोज़गार की तलाश में अमेरिका गया था। एक किसान परिवार से आने वाले युवराज की मौत के बारे में उस समय पता लगा जब एक डॉन्‍कर्स ने उसका डेथ सर्टिफिकेट और फोटो परिवार को भेजी। इसके बदले डोकरों ने 3 लाख रुपए मांगे थे। हरियाणा के तीन ट्रैवल एजेंटों ने सुरक्षित यात्रा का वादा करके परिवार से 40 से 50 लाख रुपए लिए थे। परिवार ने कैथल एसपी से शिकायत की, जिसके बाद दो एजेंट गिरफ्तार हुए।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Haryana News
