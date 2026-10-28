UAPA के तहत मिल सकती है जमानत, विदेशियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
आरोपों के मुताबिक आरोपी मोहम्मद रिफास उर्फ मोहम्मद रिगबास वैध वीजा के जरिए भारत आया था और उसके वीजा की अवधि खत्म होने के बाद उसका यहां रहना अवैध हुआ। उस पर यूएपीए क्यों लगा था?
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ‘गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम’ (यूएपीए) के तहत किसी विदेशी नागरिक को जमानत देने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते भारत में उसका भारत में प्रवेश कानूनी और अधिकृत हो। इस जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एक आतंकी मामले में श्रीलंकाई नागरिक की जमानत रद्द करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया था।
पीठ ने कहा कि यूएपीए की धारा 43डी (7) के तहत किसी विदेशी नागरिक को जमानत देने के लिए कड़े नियम होने के बावजूद, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी का भारत में प्रवेश अवैध था। पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) आरोपी के भारत में प्रवेश को प्रथमदृष्टया अनधिकृत या अवैध साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है।
क्या थे आरोप?
दर्ज की गई प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, मोहम्मद रिफास उर्फ मोहम्मद रिगबास वैध वीजा के जरिए भारत आया था और उसके वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद ही उसका यहां रहना अवैध हुआ। ऐसे में, विदेशी अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही शुरू की गई है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ''हमारा मत है कि वर्तमान अपील में कोई दम नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाता है। इसके साथ ही आपराधिक अपील में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 12 दिसंबर, 2023 को पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है।" रिफास को धार्मिक समुदायों के बीच नफरत फैलाने और सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
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