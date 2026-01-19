Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsA DGP-rank police officer was seen kissing a woman in his office causing uproar after the video went viral
ऑफिस में महिला को किस कर रहे थे डीजीपी रैंक के पुलिस अधिकारी, वीडियो वायरल होने पर बवाल

संक्षेप:

कर्नाटक के आईपीएस अधिकारी डॉ. रामचंद्र राव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह अपने कार्यालय में महिला को हग करते और किस करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि उन्होंने वीडियो को फर्जी बताया है। 

Jan 19, 2026 07:12 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
कर्नाटक के एक डीजीपी लेवल के अधिकारी का महिला के साथ इंटिमेट होते हुए वीडियो सामने आने के बाद बवाल हो गया है। आईपीएस अधिकारी डॉ. रामचंद्र राव पर आरोप है कि वह अपने कार्यालय में ही महिला के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। हालांकि राव ने सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि यह वीडियो डॉक्टर्ड है।

उन्होंने कहा कि लोग फर्जी वीडियो के दम पर उन्हें निशाना बना रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया कि वह अपने कार्यालय की कुर्सी पर बैठे-बैठ एक महिला को किस करते हैं और हग करते हैं। सूत्रों का कहना है कि ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत ही गुप्त तरीके से रिकॉर्ड किया गया है। वहां जिस महिला को वह किस कर रहे थे, वह अकसर किसी ना किसी काम से डीजीपी कार्यालय में आती थी।

राव पर किसी महिला के साथ जोर-जबरदस्ती करने का कोई आरोप नहीं है। हालांकि ड्यूटी के समय में ऑफिस में इस तरह की हरकतों को लेकर आलोचना की जा रही है। मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंच गया है। उन्होंने संबंधित विभाग से वीडियो की पूरी जानकारी मांगी है। जानकारी के मुताबिक वीडियो देखने के बाद सीएम सिद्धारमैया ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आखिर पुलिस कार्यलाय में इस तरह की हरकत कैसे की जा सकती है।

वहीं राव ने इस वीडियो को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि यह वीडियो बहुत ही चौंकाने वाला है। मैंने इस मामले में अपने वकील से संपर्क किया है। यह केवल मुझे बदनाम करने की साजिश है। बिना जांच के इसका सच सामने नहीं आ पाएगा। ऐसे में इसकी जांच करवानी बहुत जरूरी है। राव ने गृह मंत्री से भी इस मामले में बात की है। बता दें कि राव के रान्या राव पर सोने की तस्करी के आरोप हैं।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Karnataka News
