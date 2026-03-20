एक शोक संदेश ने भारत के लिए खोला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता, हर टैंकर के लिए अलग-अलग बात

युद्ध शुरू होने के बाद से केवल चीन और ईरान से जुड़े जहाजों को ही इस मार्ग से निकलने की अनुमति मिल रही थी। ऐसे में भारत के लिए अपने जहाजों को वहां से निकालना एक 'डिप्लोमैटिक कूप' से कम नहीं है।

मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष और इजरायल-अमेरिका बनाम ईरान की जंग के बीच भारत ने अपनी सधी हुई कूटनीति से एक बड़ी सफलता हासिल की है। जब पूरी दुनिया की नजरें युद्ध के मैदान पर टिकी थीं, तब भारतीय विदेश मंत्रालय के गलियारों में छिपी एक खामोश कूटनीति ने देश को एक बड़े आर्थिक और ऊर्जा संकट से उबार लिया। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की वर्चुअली नाकेबंदी के बावजूद भारत अपने दो एलपीजी (LPG) टैंकरों को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहा है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरी कहानी की शुरुआत मार्च की शुरुआत में हुई, जब अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। एक तरफ पश्चिमी देश इस घटनाक्रम को देख रहे थे, वहीं भारत ने एक साहसिक कदम उठाया।

5 मार्च को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी नई दिल्ली में ईरानी दूतावास पहुंचे। वहां उन्होंने अयातुल्ला खामेनेई की तस्वीर के पास बैठकर शोक पुस्तिका में हस्ताक्षर किए और भारत सरकार व जनता की ओर से संवेदनाएं व्यक्त कीं। उसी दिन विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष के साथ फोन पर लंबी वार्ता की। ऊपर से देखने पर यह केवल एक औपचारिक कूटनीतिक शिष्टाचार लग सकता है, लेकिन पर्दे के पीछे यह उस समझौते की बुनियाद थी जिसने भारत के लाखों घरों के चूल्हों को बुझने से बचा लिया।

होर्मुज की नाकेबंदी और भारत की चिंता भारत के लिए यह संवेदना केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक मजबूरी भी थी। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% एलपीजी आयात होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते ही करता है। ईरान द्वारा इस मार्ग को बाधित करने से देश में कुकिंग गैस की भारी किल्लत शुरू हो गई थी, जिससे आर्थिक स्थिरता को खतरा पैदा हो गया था।

युद्ध शुरू होने के बाद से केवल चीन और ईरान से जुड़े जहाजों को ही इस मार्ग से निकलने की अनुमति मिल रही थी। ऐसे में भारत के लिए अपने जहाजों को वहां से निकालना एक 'डिप्लोमैटिक कूप' से कम नहीं है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस सौदे की राह तब आसान हुई जब भारत ने मानवीय आधार पर ईरानी नौसैनिकों की मदद की। जिस समय हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी युद्धपोत को निशाना बनाया था, उसी दौरान 183 चालक दल के सदस्यों वाला एक ईरानी जहाज भारत के कोच्चि बंदरगाह पर सुरक्षित रुका हुआ था। भारत ने न केवल उन्हें सुरक्षा दी, बल्कि बाद में चार्टर्ड प्लेन से उन्हें वापस ईरान भेजने का प्रबंध भी किया। ईरान ने भारत के इस कदम को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा, जिसने बातचीत के बंद दरवाजों को खोल दिया।

हर टैंकर के लिए चल रही बात विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस पूरी प्रक्रिया की कमान खुद संभाले हुए हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया है कि ईरान के साथ कोई 'ब्लैंकेट अरेंजमेंट' (एकमुश्त समझौता) नहीं हुआ है। भारतीय अधिकारी हर टैंकर के सुरक्षित मार्ग के लिए ईरान से अलग-अलग बातचीत कर रहे हैं।

इस कूटनीतिक घेराबंदी को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी को भी मैदान में उतारा। उन्होंने ईरानी दूतावास जाकर अयातुल्ला को एक महान धार्मिक विभूति बताते हुए संवेदना व्यक्त की, जिसका उद्देश्य ईरान के धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व के साथ विश्वास की बहाली करना था। अंततः 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से फोन पर बात की और टैंकर के सुगम आवागमन की अपील की। इसके दो दिन बाद ही दो भारतीय एलपीजी टैंकरों की घर वापसी सुनिश्चित हो सकी।

क्या था सौदे का लेन-देन? हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत ने किसी भी तरह के 'ट्रेड-ऑफ' (लेन-देन) से इनकार किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि भारत ईरान को उन दवाओं और फार्मास्युटिकल उत्पादों की आपूर्ति करने पर विचार कर सकता है जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आते हैं। साथ ही ईरान ब्रिक्स (BRICS) समूह के माध्यम से भारत पर दबाव बना रहा है कि वह अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई की निंदा करे।

ईरान में एक और शीर्ष अधिकारी अली लारीजानी की हालिया मौत के बाद स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई है। ईरानी नेतृत्व अब संचार के मामले में बेहद सतर्क है। इस बीच भारत ने ओमान की खाड़ी और अरब सागर में अपने युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी है। लक्ष्य साफ है है कि फारस की खाड़ी में फंसे अन्य 22 भारतीय जहाजों (जिनमें क्रूड ऑयल और एलपीजी टैंकर शामिल हैं) को सुरक्षित बाहर निकालना।