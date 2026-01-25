Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsA 70-year-old man sets an example by traveling 600 km with his sick wife on a rickshaw
बीमार पत्नी को रिक्शा पर बिठाकर 600 KM का सफर, 70 साल के बुजुर्ग ने पेश की मिसाल

Jan 25, 2026 08:44 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
जब जेब खाली हो और हमसफर की जान खतरे में हो, तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। यह कहानी ओडिशा के संबलपुर जिले के रहने वाले 70 वर्षीय बाबू लोहार की है, जिनका हौसला और अपनी पत्नी के प्रति समर्पण किसी मिसाल से कम नहीं है। ओडिशा के संबलपुर के रहने वाले 70 साल के बाबू लोहार ने अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए एम्बुलेंस का पैसा न होने पर उन्होंने अपनी रिक्शा को ही एम्बुलेंस बना लिया और कड़ाके की ठंड में 300 किलोमीटर का सफर तय कर कटक पहुंचे।

बाबू लोहार की पत्नी ज्योति को पिछले साल नवंबर में स्ट्रोक आया था। स्थानीय डॉक्टरों ने उन्हें कटक के सरकारी एससीबी मेडिकल कॉलेज ले जाने की सलाह दी। एम्बुलेंस किराए पर लेने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए बाबू ने अपने रिक्शा वैन पर पुरानी गद्दियां बिछाईं और पत्नी को लेकर निकल पड़े।

संबलपुर से कटक की दूरी करीब 300 किमी है। उन्होंने 9 दिन में यह यात्रा पूरी की। प्रतिदिन लगभग 30 किमी का सफर तय करते थे। दिन भर रिक्शा चलाना और रात में सड़क किनारे दुकानों के पास विश्राम करना, दिनचर्या हो गया था।

दो महीने के लंबे इलाज के बाद 19 जनवरी को जब वे वापस संबलपुर के लिए रवाना हुए तो रास्ते में एक छोटी दुर्घटना भी हुई। एक वाहन की टक्कर से पत्नी रिक्शा से गिर गईं, जिसके बाद पुलिस ने उनकी मदद करनी चाही। टांगी थाना प्रभारी विकास सेठी ने उन्हें गाड़ी से घर पहुंचाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन बाबू लोहार ने विनम्रता से मना कर दिया।

बाबू लोहार ने कहा, "मेरे जीवन में दो ही प्यार हैं। एक मेरी पत्नी जिसे मैं घर वापस ले जा रहा हूं और दूसरा मेरा रिक्शा। मैं इन दोनों में से किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकता।"

पुलिस की आर्थिक मदद भी ठुकराई

SHO सेठी ने बताया कि बार-बार अनुरोध करने के बाद बाबू लोहार केवल खाने-पीने के लिए कुछ नकद राशि लेने को तैयार हुए। वे अपनी मेहनत और अपनी 'वैन' के भरोसे ही वापस घर पहुंचना चाहते थे। 70 साल की उम्र में हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड और 600 किलोमीटर का यह संघर्ष आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
