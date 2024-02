LIVE UPDATES रिफ्रेश

Farmers Protest LIVE: हिंसक हुआ किसानों का आंदोलन, हरियाणा के 7 जिलों में 15 फरवरी तक इंटरनेट बंद

Farmers Protest LIVE Updates: अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को पंजाब से दिल्ली की ओर कूच रहे किसानों का आंदोलन हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। पुलिस के साथ झड़प में अब तक सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हुए।

Police use tear gas to disperse farmers gathered at the Punjab-Haryana Shambhu border during their 'Delhi Chalo' march, in Patiala district, on Tuesday. (PTI)

Published By: Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Wed, 14 Feb 2024 06:54 AM Farmers Protest LIVE Updates: स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, एमएसपी पर गारंटी, लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त कार्रवाई करने जैसी कई मांगों को लेकर किसान फिर केंद्र सरकार से टकराव के मूड में हैं। केंद्र सरकार से दो बार की वार्ता विफल होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने मंगलवार को दिल्ली कूच का ऐलान किया था। मंगलवार को पंजाब से दिल्ली की ओर कूच रहे किसानों का आंदोलन हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। पुलिस के साथ झड़प में अब तक सैकड़ों प्रदर्शनकारी और पुलिस घायल हो चुके हैं। कल शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस से भिड़ गए। हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग और तारबाड़ के साथ नुकीले सीमेंटेट अवरोध हटाने पर पुलिस ने किसानों पर पानी की बौछार की। इसके साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे। शंभू बॉर्डर पर हुए उपद्रव में डीएसपी आधा दर्जन पुलिसकर्मियों के साथ कई किसान भी घायल हो गए। आइए जानते हैं, किसान आंदोलन से जुड़ा हर अपडेट... Wed, 14 Feb 2024 06:52 AM Wed, 14 Feb 2024 06:52 AM Farmers Protest LIVE Updates: हरियाणा ने 7 जिलों में अब 15 फरवरी तक मोबाइल इंटरनेट बंद Farmers Protest LIVE Updates: हरियाणा सरकार ने किसानों के ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन के मद्देनजर सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट और एक साथ कई संदेश भेजने की सेवाओं पर निलंबन मंगलवार को दो दिन बढ़ाकर 15 फरवरी तक कर दिया। सरकार ने एक आदेश में कहा कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में यह प्रतिबंध लागू रहेगा। उधर, पंजाब सरकार ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस के साथ झड़प के बाद कई किसानों के घायल होने के मद्देनजर हरियाणा सीमा से सटे अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा सीमा पर एंबुलेंस की संख्या बढ़ा दी है, इसके अलावा चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने संगरूर, पटियाला, डेरा बस्सी, मनसा और बठिंडा में स्थित अस्पतालों को अलर्ट जारी किया है। Wed, 14 Feb 2024 06:11 AM Wed, 14 Feb 2024 06:11 AM Farmers Protest LIVE Updates: केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता बेनतीजा Farmers Protest LIVE Updates: केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं की सोमवार को हुई बैठक बेनतीजा रही। चंडीगढ़ में लगभग साढे पांच घंटे चली बैठक के बाद देर रात बाहर आए किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। किसान नेता ने कहा कि मंगलवार को दिल्ली चलो मार्च जारी रहेगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मंडा व नित्यानंद राय के साथ एसकेएम (गैर राजनीतिक) किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य किसान नेताओं के बीच यह दूसरी बैठक थी। बैठक के बाद किसान नेता ने पत्रकारों से कहा कि सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाने समेत कई सुझाव दिए हैं, जिन पर मोर्चा के अन्य नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा सरकार किसानों की मांगों के प्रति गंभीर नहीं है और केवल मामला टालने में लगी है। Wed, 14 Feb 2024 06:10 AM Wed, 14 Feb 2024 06:10 AM Farmer Protest LIVE Updates: पंजाब से निकलीं ट्रैक्टर-ट्रॉलियां, दिल्ली में धारा 144 लागू Farmer Protest LIVE Updates: किसान संगठनों ने एमएसपी के लिए कानूनी गांरटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर 13 फरवरी को ‘दिल्ली चलो’ मार्च का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने घोषणा की है कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के वास्ते कानून बनाने सहित कई मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 200 से अधिक किसान संगठन 13 फरवरी को दिल्ली तक मार्च करेंगे। मार्च में शामिल होने के लिए पंजाब के विभिन्न हिस्सों से ट्रैक्टर-ट्रॉली के काफिले पहले ही निकल चुके हैं। हरियाणा के अधिकारियों ने मार्च को रोकने के लिए अंबाला, जींद, फतेहाबाद और कुरूक्षेत्र में कई स्थानों पर पंजाब के साथ लगती राज्य की सीमा की कंक्रीट के अवरोधक और लोहे की कील और कंटीले तार लगाकर किलेबंदी कर दी है। प्रदेश सरकार ने धारा 144 के तहत 15 जिलों में प्रतिबंध लगा दिए हैं। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और सभी डोंगल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। किसानों ने अंबाला-शंभू बॉर्डर, खनौरी-जींद और डबवाली बॉर्डर से दिल्ली जाने की योजना बनाई है।

Wed, 14 Feb 2024 06:09 AM Wed, 14 Feb 2024 06:09 AM Farmer Protest LIVE Updates: दिल्ली बॉर्डरों पर लगे बेरिकेट व कंटनेर, धारा 144 लागू Farmer Protest LIVE Updates: किसानों द्वारा मंगलवार को दिल्ली कूच करने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत दिल्ली में भीड़ एकत्रित करने एवं सड़क बंद करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं तीन प्रमुख बॉर्डरों सिंघु, टिकरी और गाजीपुर पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गये हैं। यहां लोहे और सीमेंट के बेरिकेट लगाने के साथ ही कंटेनर एवं डंपर के जरिये भी रास्ते को बंद करने की तैयारी है। सोमवार को इसका असर यातायात पर भी पड़ा और लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। Wed, 14 Feb 2024 06:08 AM Wed, 14 Feb 2024 06:08 AM Farmer Protest LIVE Updates: हरियाणा पुलिस ने पहली बार ड्रोन से दागे आंसू गैस के गोले Farmer Protest LIVE Updates: किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने पहली बार ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। हरियाणा पुलिस ऐसा करने वाली देश की पहली पुलिस बनी है। जानकारी के अनुसार, हरियाणा लिमिटेड की ड्रोन इमेजिंग और सूचना सेवा (दृश्य) ने इसे तैयार किया है। हरियाणा सरकार के अनुसार, करनाल स्थित कंपनी ने इसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सर्वेक्षण, कृषि व बागवानी फसलों की निगरानी एवं सुरक्षा उद्देश्यों के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए डिजाइन किया था। Wed, 14 Feb 2024 06:05 AM Wed, 14 Feb 2024 06:05 AM Farmer Protest LIVE Updates: हरियाणा सीमा के पास के अस्पतालों में अलर्ट Farmer Protest LIVE Updates: पंजाब सरकार ने शंभू और खनौरी सीमाओं पर पुलिस के साथ झड़प के बाद कई किसानों के घायल होने के मद्देनजर हरियाणा सीमा के पास स्थित अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया है आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार ने हरियाणा सरकार से किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले न फेंकने की भी मांग की है। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा सीमा पर एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा दी है, इसके अलावा डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहने के लिए कहा है। सूत्रों ने बताया कि इस बीच, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह बुधवार को राजपुरा के सिविल अस्पताल में भर्ती घायल किसानों से मिलेंगे।