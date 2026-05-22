दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 97 भारत में, भीषण गर्मी और लू ने किया जीना मुहाल; कहां-कहां @48 तापमान

IMD ने 22 मई से 27 मई के बीच दिल्ली और उत्तरी भारत के बड़े हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति रहने का पूर्वानुमान जताया है। उत्तर प्रदेश का आगरा 44°C के साथ 90वें स्थान पर है, जबकि राजस्थान का भरतपुर 44°C के साथ 97वें स्थान पर है।

इस समय करीब-करीब पूरा हिन्दुस्तान प्रचंड गर्मी की मार झेल रहा है। आलम यह है कि कई इलाकों में पारा 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के बांदा में ही नहीं बल्कि बिहार के सासाराम और ओडिशा के बालनगीर में भी तापमान 48°C को पार कर गया है। इतना तापमान के साथ यह सबसे गर्म स्थान के रूप में सामने आया है। यानी इस समय पूरा उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत आसमान से बरसती आग की वजह से धधकता गोला बना हुआ है। गर्मी का आलम यह है कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 97 सिर्फ भारत में दर्ज किए गए हैं।

दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 97 भारत में शुक्रवार की दोपहर को जारी सूची के मुताबिक, दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 97 भारत में हैं। पूरा हिन्दुस्तान भीषण लू के कारण तप रहा है और तापमान 45°C के पार चला गया है। AQI.in के अनुसार, भारतीय मानक समय (IST) के अनुसार दोपहर 2:50 बजे दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की सूची में भारतीय शहरों का ही दबदबा था। इस सूची में ओडिशा का बालनगीर 48°C तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान के रूप में सामने आया है।

बिहार का सासाराम में पारा @48°C इसके बाद बिहार का सासाराम 48°C और उत्तर प्रदेश का वाराणसी 47°C तापमान के साथ सूची में दूसरे और तीसरे नंबर पर है। कई शहरों में आर्द्रता का स्तर 6 से 8 प्रतिशत के बीच रहा, जिससे वहाँ की स्थितियाँ "अत्यधिक गर्म" श्रेणी में आ गईं। टॉप 100 शहरों की सूची में केवल तीन शहर अपवाद थे, जो नेपाल में स्थित थे। इस सूची में नेपाल का धांगढ़ी 23वें स्थान पर, नेपालगंज 34वें स्थान पर और लुम्बिनी सांस्कृतिक 76वें स्थान पर रहा, जहाँ तापमान 45°C से 46°C के बीच रहा। इन तीन नेपाली शहरों के अलावा, सूची में शामिल बाकी सभी स्थान भारत में ही हैं।

अयोध्या से मेरठ तक 46 डिग्री तापमान टॉप 100 सबसे गर्म शहरों की सूची में शामिल अन्य शहरों में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर (26वें स्थान पर, 46°C), उत्तर प्रदेश का अयोध्या (32वें स्थान पर, 46°C), पंजाब का पटियाला (42वें स्थान पर, 46°C), तेलंगाना का वारंगल (55वें स्थान पर, 46°C) और उत्तराखंड का हरिद्वार (56वें ​​स्थान पर, 46°C) भी शामिल है। राजस्थान का श्री गंगानगर 45°C तापमान के साथ 62वें स्थान पर था; मध्य प्रदेश का ग्वालियर 45°C के साथ 64वें स्थान पर; झारखंड का धनबाद 45°C के साथ 71वें स्थान पर; चंडीगढ़ 45°C के साथ 77वें स्थान पर; उत्तर प्रदेश का आगरा 44°C के साथ 90वें स्थान पर; राजस्थान का भरतपुर 44°C के साथ 97वें स्थान पर; और मध्य प्रदेश का सिंगरौली 44°C के साथ 100वें स्थान पर है।

22 मई से 27 मई के बीच भीषण लू की स्थिति इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 22 मई से 27 मई के बीच दिल्ली और उत्तरी भारत के बड़े हिस्सों में "लू से लेकर भीषण लू की स्थिति" रहने का पूर्वानुमान जताया है। इस भीषण गर्मी के कारण देश के कई हिस्सों के अस्पतालों में दस्त और डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) से पीड़ित मरीज़ों की लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं, न्यूज़ एजेंसी ANI के अनुसार, पश्चिमी राज्य गुजरात में पानी की कमी की भी खबरें सामने आई हैं।