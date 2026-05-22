दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 97 भारत में, भीषण गर्मी और लू ने किया जीना मुहाल; कहां-कहां @48 तापमान
IMD ने 22 मई से 27 मई के बीच दिल्ली और उत्तरी भारत के बड़े हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति रहने का पूर्वानुमान जताया है। उत्तर प्रदेश का आगरा 44°C के साथ 90वें स्थान पर है, जबकि राजस्थान का भरतपुर 44°C के साथ 97वें स्थान पर है।
इस समय करीब-करीब पूरा हिन्दुस्तान प्रचंड गर्मी की मार झेल रहा है। आलम यह है कि कई इलाकों में पारा 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के बांदा में ही नहीं बल्कि बिहार के सासाराम और ओडिशा के बालनगीर में भी तापमान 48°C को पार कर गया है। इतना तापमान के साथ यह सबसे गर्म स्थान के रूप में सामने आया है। यानी इस समय पूरा उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत आसमान से बरसती आग की वजह से धधकता गोला बना हुआ है। गर्मी का आलम यह है कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 97 सिर्फ भारत में दर्ज किए गए हैं।
दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 97 भारत में
शुक्रवार की दोपहर को जारी सूची के मुताबिक, दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 97 भारत में हैं। पूरा हिन्दुस्तान भीषण लू के कारण तप रहा है और तापमान 45°C के पार चला गया है। AQI.in के अनुसार, भारतीय मानक समय (IST) के अनुसार दोपहर 2:50 बजे दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की सूची में भारतीय शहरों का ही दबदबा था। इस सूची में ओडिशा का बालनगीर 48°C तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान के रूप में सामने आया है।
बिहार का सासाराम में पारा @48°C
इसके बाद बिहार का सासाराम 48°C और उत्तर प्रदेश का वाराणसी 47°C तापमान के साथ सूची में दूसरे और तीसरे नंबर पर है। कई शहरों में आर्द्रता का स्तर 6 से 8 प्रतिशत के बीच रहा, जिससे वहाँ की स्थितियाँ "अत्यधिक गर्म" श्रेणी में आ गईं। टॉप 100 शहरों की सूची में केवल तीन शहर अपवाद थे, जो नेपाल में स्थित थे। इस सूची में नेपाल का धांगढ़ी 23वें स्थान पर, नेपालगंज 34वें स्थान पर और लुम्बिनी सांस्कृतिक 76वें स्थान पर रहा, जहाँ तापमान 45°C से 46°C के बीच रहा। इन तीन नेपाली शहरों के अलावा, सूची में शामिल बाकी सभी स्थान भारत में ही हैं।
अयोध्या से मेरठ तक 46 डिग्री तापमान
टॉप 100 सबसे गर्म शहरों की सूची में शामिल अन्य शहरों में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर (26वें स्थान पर, 46°C), उत्तर प्रदेश का अयोध्या (32वें स्थान पर, 46°C), पंजाब का पटियाला (42वें स्थान पर, 46°C), तेलंगाना का वारंगल (55वें स्थान पर, 46°C) और उत्तराखंड का हरिद्वार (56वें स्थान पर, 46°C) भी शामिल है। राजस्थान का श्री गंगानगर 45°C तापमान के साथ 62वें स्थान पर था; मध्य प्रदेश का ग्वालियर 45°C के साथ 64वें स्थान पर; झारखंड का धनबाद 45°C के साथ 71वें स्थान पर; चंडीगढ़ 45°C के साथ 77वें स्थान पर; उत्तर प्रदेश का आगरा 44°C के साथ 90वें स्थान पर; राजस्थान का भरतपुर 44°C के साथ 97वें स्थान पर; और मध्य प्रदेश का सिंगरौली 44°C के साथ 100वें स्थान पर है।
22 मई से 27 मई के बीच भीषण लू की स्थिति
इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 22 मई से 27 मई के बीच दिल्ली और उत्तरी भारत के बड़े हिस्सों में "लू से लेकर भीषण लू की स्थिति" रहने का पूर्वानुमान जताया है। इस भीषण गर्मी के कारण देश के कई हिस्सों के अस्पतालों में दस्त और डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) से पीड़ित मरीज़ों की लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं, न्यूज़ एजेंसी ANI के अनुसार, पश्चिमी राज्य गुजरात में पानी की कमी की भी खबरें सामने आई हैं।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, लू की घोषणा तब की जाती है जब मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और सामान्य तापमान से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बना रहता है; या फिर जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल अब तक का सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस उत्तर प्रदेश के बांदा में इसी हफ़्ते दर्ज किया गया था।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।