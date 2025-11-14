Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia News95 losers so far counting continues BJP takes a dig at Rahul Gandhi after Bihar resounding victory
अब तक 95 चुनाव हारे, गिनती जारी है; बिहार की शानदार जीत पर BJP का राहुल पर कटाक्ष

अब तक 95 चुनाव हारे, गिनती जारी है; बिहार की शानदार जीत पर BJP का राहुल पर कटाक्ष

संक्षेप: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, राहुल गांधी नंबर वन हैं- निर्विवाद, अप्रतिद्वंद्वी और अपराजेय। उन्होंने यह भी कहा कि 95 चुनाव हारे और गिनती जारी है। यह कोई संयोग नहीं है कि यह जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर होता है।

Fri, 14 Nov 2025 03:17 PMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को मिली शानदार और निर्णायक बढ़त के बाद भगवा पार्टी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। शुरुआती रुझानों के अनुसार, NDA दो-तिहाई बहुमत से अधिक सीटें हासिल करता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस और राजद (RJD) के नेतृत्व वाला महागठबंधन बड़ी हार की ओर बढ़ रहा है। भाजपा ने इस जीत को भुनाते हुए विपक्षी एकता और विशेष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भाजपा नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए कहा, "राहुल गांधी! एक और चुनाव, एक और हार! यदि चुनावी हार में निरंतरता के लिए कोई पुरस्कार होता तो वह उन सभी को जीत जाते। इस गति से तो पराजय भी सोच रही होगी कि वह उन्हें इतनी मजबूती से कैसे ढूंढ लेते हैं।"

वहीं, सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर तंज कसने के लिए कवि कबीर दास के दोहे का सहारा लिया। उन्होंने कहा, "बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई।" उन्होंने कांग्रेस से परिणाम की सटीकता की पुष्टि के लिए मतदाता सूचियों को सत्यापित करने का भी आग्रह किया।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "मतगणना के रुझान स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बिहार की जनता का रुख स्पष्ट है। न जंगल राज, न कट्टर राज, न गुंडाराज, न तुष्टिकरण, न परिवारवाद, न घोटाले, न भ्रष्टाचार, न अहंकार और न जातिवाद। बिहार केवल सुशासन, विकास और पारदर्शी नेतृत्व को स्वीकार करता है।"

वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, "राहुल गांधी नंबर वन हैं- निर्विवाद, अप्रतिद्वंद्वी और अपराजेय।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि "95 चुनाव हारे और गिनती जारी है। यह कोई संयोग नहीं है कि यह जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर होता है।"

ताजा रुझानों के अनुसार, NDA गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है और स्पष्ट बहुमत की ओर अग्रसर है।

एक ओर BJP जश्न मना रही है, वहीं विपक्षी दलों ने इस परिणाम को 'चुनावी साजिश' बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि शुरुआती रुझान बताते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार की जनता की इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह लड़ाई केवल BJP, कांग्रेस, RJD और JDU के बीच नहीं है, यह ज्ञानेश कुमार और भारत के लोगों के बीच सीधा टकराव है।"

आप नेता संजय सिंह ने चुनावी प्रक्रिया के 'अपहरण' का दावा किया और हाल ही में मतदाता सूचियों के 'विशेष सघन पुनरीक्षण' पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा,"हमने पहले भी कहा था कि इस चुनाव को हाईजैक कर लिया गया है और इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। ज्ञानेश कुमार ने पहले ही मोदी जी को बिहार में जीत का प्रमाण पत्र दे दिया है। उस राज्य में परिणाम क्या होंगे जहां 80 लाख वोट हटाए गए, जहां 5 लाख वोट डुप्लीकेट हैं और जहाँ 1 लाख वोट अज्ञात हैं?"

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Bihar
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।