Hindi NewsIndia News95 lakh voter excluded draft electoral rolls Andaman and Nicobar Kerala, Chhattisgarh Madhya Pradesh
तीन राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश से हटाए गए 95 लाख मतदाता; EC ने जारी की ड्राफ्ट सूची

संक्षेप:

मतदाता अपना नाम ऑनलाइन जांच सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे अपनी स्थिति जांच लें।

Dec 24, 2025 09:10 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन संशोधन (SIR) अभियान के तहत मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, केरल, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की गई। इनमें कुल करीब 95 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कुल 3.10 लाख मतदाताओं में से 64,000 नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर कर दिए गए। केरल में 2.78 करोड़ मतदाताओं में से 24.08 लाख नाम हटाए गए। छत्तीसगढ़ में 2.12 करोड़ मतदाताओं में से 27.34 लाख नाम ड्राफ्ट से निकाले गए, जबकि मध्य प्रदेश में 5.74 करोड़ मतदाताओं में से 42.74 लाख नाम हटा दिए गए।

ये नाम मुख्य रूप से मृतक मतदाताओं, स्थानांतरित हो चुके या अनुपस्थित मतदाताओं तथा डुप्लिकेट प्रविष्टियों के कारण हटाए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को साफ-सुथरा और अद्यतन बनाने के लिए की जा रही है।

जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं, वे पुनः शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दावे और आपत्तियों की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक रहेगी। मतदाता पंजीकरण अधिकारी आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेंगे। संशोधन और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी।

ड्राफ्ट मतदाता सूची संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट, चुनाव आयोग के वोटर पोर्टल तथा ईसीआईएनईटी ऐप पर उपलब्ध है।

