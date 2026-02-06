US में भारतीयों को एक और झटका, मस्जिद के पास धमाके से दहला इस्लामाबाद; टॉप 5 न्यूज

संक्षेप: DHS ने लिखा है कि ये सिर्फ एक झलक है और यह भी साफ किया कि यह सूची सिर्फ एक ‘स्नैपशॉट’ है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के दौरान पकड़े गए अपराधियों की पूरी संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है।

अमेरिका में भारतीयों को एक और झटका मिला है। अवैध प्रवासियों के खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई के बीच चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग द्वारा जारी की गई खूंखार अपराधियों की लिस्ट में भारतीय मूल के 89 लोगों के नाम शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद के पास हुए धमाके में दर्जनों लोगों के मौत की खबर है। देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

US में भारतीयों को एक और झटका, खूंखार अपराधियों की लिस्ट में 89 हिन्दुस्तानी अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी कार्रवाई के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) द्वारा जारी की गई “Worst of the Worst” यानी खूंखार अपराधियों की लिस्ट में भारतीय मूल के 89 लोगों के नाम शामिल हैं। यह ट्रंप प्रशासन की भारतीयों समेत अन्य प्रवासियों पर कठोर कार्रवाई का नवीनतम मामला है।यह सूची एक सार्वजनिक डेटाबेस के रूप में जारी की गई है, जिसमें करीब 25,000 ‘क्रिमिनल इल्लीगल एलियंस’ का ब्योरा है। पढ़ें पूरी खबर…

भड़काऊ भाषण दे रहीं ममता बनर्जी, फैला रहीं डर; SIR पर सुप्रीम कोर्ट से बोला EC सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) मामले पर सुनवाई चल रही है। पिछले दिनों खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट पहुंचकर दलीलें पेश कीं। अब चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कोर्ट में एक काउंटर एफिडेविट दायर किया है और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हिंसा, डराने-धमकाने, चुनाव अधिकारियों को रोकने का आरोप लगाया। आयोग का कहना है कि राज्य सरकार चुनावी अधिकारियों के खिलाफ धमकियों पर कार्रवाई करने की बीएलओ की शिकायत पर एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है। आयोग का कहना है कि पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां पर एसआईआर प्रकिया के दौरान चुनावी अधिकारियों को रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अन्य राज्यों में आसानी से सब काम हो रहा है। पढ़ें पूरी खबर…

देख ले अमेरिका, हम पीछे नहीं हटते; ईरान ने तैनात कर दी खोर्रमशहर-4, बताया इरादा मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार को ओमन की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच होने वाली वार्ता से पहले ईरान के एक और कदम से अमेरिका भड़क सकता है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने शुक्रवार को बैलिस्टिक मिसाइल 'खोर्रमशहर-4' को एक सैन्य अड्डे पर तैनात कर दिया है। ईरान की सरकारी प्रसारक प्रेस टीवी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। पढ़ें पूरी खबर…

उजबेक राष्ट्रपति पाकिस्तान में थे और आतंकी हमले से दहला इस्लामाबाद; किस पर आरोप पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद शुक्रवार को दहल गई। एक शिया मस्जिद में नमाज के दौरान आतंकी हमला हुआ, जिसमें अब तक 15 लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है और 80 लोग घायल हैं। यह धमाका इतना भीषण था कि मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। यह हमला इस्लामाबाद के तारलाई इलाके में स्थित इमामबरागाह में हुआ। इस बीच इस्लामाबाद की पुलिस का कहना है कि हमले में किसी विदेशी आतंकी का हाथ है। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि यह आतंकी हमला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने किया है। हालांकि अब तक उसकी ओर से हमले की जिम्मेदारी नहीं ली गई है। पढ़ें पूरी खबर…