Hindi NewsIndia News88-year-old former IPS officer sets out with a broom in his hand Who is Padma Shri awardee Inderjit Sidhu
हाथ में झाड़ू लेकर निकल पड़ते हैं 88 साल के पूर्व IPS, कौन हैं पद्मश्री से सम्मानित इंद्रजीत सिद्धू

संक्षेप:

चंडीगढ़ सेक्टर 49 में रहने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी 88 साल के इंद्रजीत सिंह सिद्धू ने ऐसी मिसाल पेश की है जिसके चलते उन्हें इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। वह चंडीगढ़ को स्वच्छ शहर बनाना चाहते हैं। 

Jan 25, 2026 08:39 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय ने उन नामों का ऐलान किया है जिन्हें इस बार पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इस श्रृंखला में पद्म विभूषण के लिए 5 नाम, 13 नाम पद्म भूषण और 113 नाम पद्म श्री सम्मान के लिए हैं। पद्मश्री सम्मान में कई ऐसे नाम हैं जो कि गुमनाम हीरो के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। इसमें एक नाम पूर्व आईपीएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू का भी है। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने समाज सेवा का बीड़ा उठाया है। सुबह होते ही वह झाड़ू उठाते हैं और आसपास की सफाई शुरू कर देते हैं। जहां कहीं भी कूड़ा दिखाई देता है, वे उसे उठाकर अपनी ठेला गाड़ी में डालते हैं और सूरज निकलते-निकलते अपना काम खत्म करके घर भी पहुंच जाते हैं।

88 साल की उम्र में ऐसी लगन

88 साल के इंद्रजीत सिंह सिद्धू का नाम उन 45 गुमनाम हीरो में है जिन्हें इस बार पद्म सम्मान दिया जा रहा है। वह पंजाब पुलिस की सेवा से 1996 में ही रिटायर हो गए थे। तीन दशक के बाद भी उनकी सेवा की भावना कम नहीं हुई। चंडीगढ़ के सेक्टर 49 में उनका मकान है। वह सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं।

वह आईएएस-आईपीएस ऑफिसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं। आसपास की गंदगी को लेकर उन्होंने कई बार स्थानीय निकाय प्रशासन से शिकायत की। हालांकि कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद उन्होंने खुद ही आपपास की सफाई का बीड़ा उठा लिया। उनका कहना है कि साफ-सफाई करने में कोई शर्म की बात नहीं है। स्वच्छता के बाद ही देवत्व की शुरूआत होती है।

शुरुआत में झेलने पड़े ताने

1964 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ने जब शुरू में अपना स्वच्छता अभियान चलाया तो उनके हाथ में एक पुराना रिक्शा और बैग हुआ करता था। पहले बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक भी बनाया लेकिन अब परिवार और आसपास के लोग भी उनके साथ आ गए हैं। सिद्धू का कहना है कि चंडीगढ़ शहर को भी स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में टॉप पर आना चाहिए। यहां बहुत सारे विदेशी भी घूमने आते है। ऐसे में हमारे देश की छवि पर कोई सवालिया निशान नहीं लगना चाहिए।

पिछले साल उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।लोगों ने उनकी खूब तारीफ भी की थी। आनंद महिंद्रा ने उनका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
