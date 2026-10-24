838 नंबर प्लेट, सड़क पर खून और चीख-पुकार; महाराष्ट्र में दिनदहाड़े हत्या से सनसनी

मृतक की पहचान देवेश उर्फ बंटी दीक्षित (36) के रूप में हुई है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पवन पराशर (22) खुद कार चलाकर सिडको पुलिस स्टेशन पहुंचा और सरेंडर कर दिया।

मृतक की पहचान देवेश उर्फ बंटी दीक्षित (36) के रूप में हुई है।

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) के सिडको इलाके में गुरुवार को दिनदहाड़े एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। फैंसी '838' नंबर प्लेट वाली कार से आए एक युवक ने अपने ही पूर्व दोस्त को पहले तेज रफ्तार कार से टक्कर मारी और फिर बीच सड़क पर लोहे की रॉड और डंडे से पीट-पीटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।

मृतक की पहचान देवेश उर्फ बंटी दीक्षित (36) के रूप में हुई है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पवन पराशर (22) खुद कार चलाकर सिडको पुलिस स्टेशन पहुंचा और सरेंडर कर दिया।

150 फीट दूर जाकर गिरी बाइक, फिर यू-टर्न लेकर किया हमला पुलिस की शुरुआती जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बंटी दीक्षित सुबह जिम से वर्कआउट करके अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। तभी वांखड़ेनगर का रहने वाला पवन पराशर अपनी कार से उनका पीछा करने लगा। सिडको के N-7 इलाके में मंगेश गैस एजेंसी के पास पवन ने पीछे से बंटी की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बंटी की दोपहिया गाड़ी लगभग 150 फीट दूर जाकर गिरी और बंटी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

सिडको पुलिस इंस्पेक्टर अतुल येरमे ने बताया कि टक्कर मारने के बाद आरोपी ने कार का यू-टर्न लिया और वापस घायल बंटी के पास पहुंचा। उसने कार से उतरकर साथ लाए लोहे की रॉड और डंडे से बंटी के सिर पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे बंटी की मौके पर ही तड़प-तड़पकर मौत हो गई।

बाउंसर की दोस्ती दुश्मनी में बदली: आरोपी का दावा वारदात के बाद इलाके में दहशत और अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (जोन II) रत्नाकर नवले और पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

सरेंडर करने के बाद पूछताछ में आरोपी पवन पराशर ने बताया कि वह और मृतक बंटी दीक्षित पहले अलग-अलग बार में बाउंसर का काम करते थे।

कुछ समय पहले उनकी गहरी दोस्ती में दरार आ गई थी और दोनों के बीच भारी रंजिश शुरू हो गई थी। इसी विवाद के चलते उसने बंटी को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाया।