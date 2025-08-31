8 workers from Bengal beaten up by mob in Odisha after being called Bangladeshi cattle thieves ओडिशा में बंगाल के 8 मजदूरों को 'मवेशी चोर' कहकर भीड़ ने पीटा, अब्दुल ने पुलिस पर लगाए आरोप, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia News8 workers from Bengal beaten up by mob in Odisha after being called Bangladeshi cattle thieves

ओडिशा में बंगाल के 8 मजदूरों को 'मवेशी चोर' कहकर भीड़ ने पीटा, अब्दुल ने पुलिस पर लगाए आरोप

अलीम शनिवार को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल से छुट्टी पाकर घर पहुंचे। उनकी पत्नी रूपसाना बीबी ने कहा है कि अब वह कभी पति को राज्य से बाहर काम करने नहीं देंगी।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 11:52 AM
share Share
Follow Us on
ओडिशा में बंगाल के 8 मजदूरों को 'मवेशी चोर' कहकर भीड़ ने पीटा, अब्दुल ने पुलिस पर लगाए आरोप

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के महादेवनगर में सोमवार तड़के आठ प्रवासी मजदूरों पर भीड़ ने हमला कर दिया। मजदूरों को कथित तौर पर ‘बांग्लादेशी मवेशी चोर’ कहकर पीटा गया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस मौजूद होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। घायल मजदूरों में से अब्दुल अलीम बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भागबांगोला के काशीपुर गांव लौट आए। उनकी पसली टूट गई है और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। बाकी सात मजदूर अभी भी AIIMS भुवनेश्वर में भर्ती हैं।

अलीम ने बताया कि 24 अगस्त रविवार को वे भुवनेश्वर निर्माण कार्य के लिए गए थे। रात करीब 11 बजे जब सभी सो रहे थे तभी 15-20 लोग कैंप में घुस आए और चिल्लाने लगे “बांग्लादेशी कहां हैं?” इसके बाद उन्होंने मजदूरों पर बोतल, डंडे और लकड़ी के लट्ठों से हमला किया।

आधार, पैन और मोबाइल भी छीन लिए

अलीम ने कहा, “हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल और बटुआ सब छीन लिया गया। खून से लथपथ हालत में मैं किसी तरह जंगल के रास्ते भाग निकला। एक ऑटो ड्राइवर ने मेरी मदद की और भाई को फोन कराया। बाद में ठेकेदार और रिश्तेदार ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया।”

अलीम शनिवार को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल से छुट्टी पाकर घर पहुंचे। उनकी पत्नी रूपसाना बीबी ने कहा है कि अब वह कभी पति को राज्य से बाहर काम करने नहीं देंगी।

अलीम के अनुसार, अन्य सात मजदूरों की हालत उनसे कहीं ज्यादा गंभीर है। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें खाली कागज पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया।

हमले का शिकार हुए मजदूरों में से तीन फरक्का, तीन लालगोला और एक रणीतला से हैं।

लालगोला के टीएमसी विधायक मोहम्मद अली ने कहा कि अभी तक वे सातों घायलों का पता नहीं लगा पाए हैं। वहीं भागबांगोला विधायक रैयत हुसैन सरकार ने कहा, “यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

Odisha
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।