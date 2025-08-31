ओडिशा में बंगाल के 8 मजदूरों को 'मवेशी चोर' कहकर भीड़ ने पीटा, अब्दुल ने पुलिस पर लगाए आरोप

अलीम शनिवार को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल से छुट्टी पाकर घर पहुंचे। उनकी पत्नी रूपसाना बीबी ने कहा है कि अब वह कभी पति को राज्य से बाहर काम करने नहीं देंगी।

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के महादेवनगर में सोमवार तड़के आठ प्रवासी मजदूरों पर भीड़ ने हमला कर दिया। मजदूरों को कथित तौर पर ‘बांग्लादेशी मवेशी चोर’ कहकर पीटा गया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस मौजूद होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। घायल मजदूरों में से अब्दुल अलीम बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भागबांगोला के काशीपुर गांव लौट आए। उनकी पसली टूट गई है और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। बाकी सात मजदूर अभी भी AIIMS भुवनेश्वर में भर्ती हैं।

अलीम ने बताया कि 24 अगस्त रविवार को वे भुवनेश्वर निर्माण कार्य के लिए गए थे। रात करीब 11 बजे जब सभी सो रहे थे तभी 15-20 लोग कैंप में घुस आए और चिल्लाने लगे “बांग्लादेशी कहां हैं?” इसके बाद उन्होंने मजदूरों पर बोतल, डंडे और लकड़ी के लट्ठों से हमला किया।

आधार, पैन और मोबाइल भी छीन लिए अलीम ने कहा, “हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल और बटुआ सब छीन लिया गया। खून से लथपथ हालत में मैं किसी तरह जंगल के रास्ते भाग निकला। एक ऑटो ड्राइवर ने मेरी मदद की और भाई को फोन कराया। बाद में ठेकेदार और रिश्तेदार ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया।”

अलीम शनिवार को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल से छुट्टी पाकर घर पहुंचे। उनकी पत्नी रूपसाना बीबी ने कहा है कि अब वह कभी पति को राज्य से बाहर काम करने नहीं देंगी।

अलीम के अनुसार, अन्य सात मजदूरों की हालत उनसे कहीं ज्यादा गंभीर है। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें खाली कागज पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया।

हमले का शिकार हुए मजदूरों में से तीन फरक्का, तीन लालगोला और एक रणीतला से हैं।