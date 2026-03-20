ईरानी हमले से जहाज में लगी, समुद्र में कूदे थे भारतीय नाविक; सोना, पासपोर्ट... सब जलकर खाक

ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच ओमान में जहाज पर हुए मिसाइल हमले में बचे 8 भारतीय नाविक मुंबई लौट आए हैं। सब कुछ गंवा चुके इन युवाओं की दर्दनाक आपबीती, मुआवजे की अनिश्चितता और घर वापसी के संघर्ष की पूरी खबर पढ़ें।

ईरान-इजरायल जंग के बीच, 1 मार्च को ओमान के खसाब बंदरगाह के पास तेल टैंकर 'स्काई लाइट' पर हुए भयानक मिसाइल हमले में बाल-बाल बचे आठ भारतीय नाविक 18 मार्च को दोपहर करीब 1 बजे मुंबई लौट आए। हालांकि, मौत के मुंह से वापस आने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। अब वे अपने दस्तावेजों, मुआवजे और अपने घर (गांव) लौटने को लेकर भारी अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। ये नाविक पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। इनमें से ज्यादातर की उम्र 20 साल के आसपास है और यह समुद्र में उनकी पहली नौकरी थी।

हमले का वह खौफनाक मंजर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, हमले को याद करते हुए एक नाविक ने बताया कि घटना सुबह करीब 7:05 बजे हुई। जहाज में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, पूरी बोट हिल गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। आग और धुआं इतनी तेजी से फैला कि बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में कूदना पड़ा, क्योंकि कई नाविकों को तैरना भी नहीं आता था। कुछ ही मिनटों बाद ओमान सेना की एक नाव ने उन्हें रेस्क्यू किया।

जानमाल का नुकसान: इस हमले में जहाज के कप्तान, बिहार निवासी आशीष कुमार की मौत हो गई।

राजस्थान के रहने वाले एक अन्य क्रू सदस्य, दलीप सिंह अभी भी लापता हैं।

आग में नाविकों के पासपोर्ट, पहचान पत्र, फोन, नकदी और सोने के गहनों सहित सारा सामान जलकर खाक हो गया। एक सर्वाइवर ने बताया, 'हम अभी भी वही कपड़े पहने हुए हैं जिनमें हमने समुद्र में छलांग लगाई थी। रेस्क्यू के बाद कुछ लोगों को एक जोड़ी कपड़े मिले थे, लेकिन हमारे पास टूथब्रश या साबुन जैसी बुनियादी चीजें तक नहीं हैं।'

मुंबई वापसी और नई परेशानियां यात्रा दस्तावेज जल जाने के कारण ये नाविक एक सप्ताह से अधिक समय तक ओमान में फंसे रहे। वे खसाब हवाई अड्डे के एक गेस्ट रूम में ठहरे थे। बाद में उन्हें आपातकालीन 'आउटपास' जारी किए गए, जिसके बाद 17 मार्च को वे मस्कट होते हुए मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने पर उनके सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गईं। नवी मुंबई के एक कार्यालय में उनसे 'साइन-ऑफ' (कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने वाले) दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। नाविकों ने यह कहते हुए स्पष्टीकरण मांगा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। शाम को उन्हें बिना किसी ठहरने की व्यवस्था के नवी मुंबई में छोड़ दिया गया। काफी देर भटकने के बाद देर रात उन्हें रहने की जगह मिली। शिपिंग कंपनी ने उनका वेतन बैंक खातों में डाल दिया है, लेकिन आईडी और फोन खो जाने के कारण वे पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। फिलहाल केवल एक नाविक अपने खाते का इस्तेमाल कर पा रहा है और वही सबका खर्च उठा रहा है। एजेंसी ने पैसे लौटाने का वादा किया है।

मामले को लेकर संबंधित विभागों और एजेंसियों का कहना है कि वे प्रक्रियाओं को पूरा करने में लगे हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि वे नाविकों को उनके खोए हुए दस्तावेज दोबारा बनवाने में मदद करेंगे। हर एक मामले का अलग-अलग आकलन करके मुआवजे पर फैसला लिया जाएगा। इसके लिए नाविकों को डीजी शिपिंग कार्यालय में सुनवाई के लिए भी उपस्थित होना होगा।