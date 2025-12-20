Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia News8 elephants killed after being hit by Sairang New Delhi Rajdhani Exp 5 carriages engine derailed
राजधानी एक्सप्रेस से टकराया हाथियों का झुंड, 8 की मौत; 5 डिब्बे और इंजन पटरी से उतरे

राजधानी एक्सप्रेस से टकराया हाथियों का झुंड, 8 की मौत; 5 डिब्बे और इंजन पटरी से उतरे

संक्षेप:

असम के होजाई जिले में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन हाथियों के झुंड से टकरा गई, जिसमें आठ हाथियों की मौत हो गई और ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। राहत कार्य जारी है, लेकिन रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं।

Dec 20, 2025 08:58 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, होजाई
असम के होजाई जिले में शनिवार तड़के एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन एक हाथियों के झुंड से टकरा गई। इस हादसे में आठ जंगली हाथियों की मौत हो गई, जबकि एक हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया। वन विभाग के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। हादसा इतना बड़ा था कि ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना सुबह करीब 02:17 बजे हुई। हादसे का स्थान गुवाहाटी से लगभग 126 किलोमीटर दूर बताया गया है। लोको पायलट ने ट्रैक पर हाथियों के झुंड को देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन इसके बावजूद हाथियों की ट्रेन से टक्कर हो गई, जिससे इंजन समेत छह कोच डिरेल हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही दुर्घटना राहत ट्रेन और लुमडिंग मंडल मुख्यालय के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। साथ ही एनएफ रेलवे के महाप्रबंधक और लुमडिंग मंडल रेल प्रबंधक भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। प्रभावित कोचों के यात्रियों को ट्रेन के अन्य कोचों में उपलब्ध खाली बर्थ पर अस्थायी रूप से सुरक्षित शिफ्ट किया गया। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सहायता के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं- 0361-2731621 / 2731622 / 2731623

हाथी-ट्रेन टक्कर

रेलवे अधिकारी ने बताया कि प्रभावित कोचों को अलग करने के बाद ट्रेन को सुबह 06:11 बजे गुवाहाटी के लिए रवाना कर दिया गया। गुवाहाटी पहुंचने पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे, जिसके बाद ट्रेन आगे की यात्रा के लिए रवाना होगी।

रेलवे के अनुसार जिस स्थान पर हादसा हुआ, वह अधिसूचित हाथी कॉरिडोर नहीं है। फिलहाल इस सेक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों को अप लाइन से डायवर्ट किया जा रहा है। ट्रैक की मरम्मत और बहाली का कार्य युद्धस्तर पर जारी है।रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यक जानकारी के लिए केवल रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

