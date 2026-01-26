ऊंट, टट्टू से लेकर कुत्ते तक; गणतंत्र दिवस परेड में इस बार उतरेंगे साइलेंट वॉरियर्स
इस कंटिंजेंट में हिम योद्धा दल भी शामिल होगा, जिसे ग्लेशियर एटीवी वाहन पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब इतने विविध पशु-सहयोगी एक साथ गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगे, जो सेना की साइलेंट वॉरियर्स पर निर्भरता को दर्शाता है।
77वां गणतंत्र दिवस परेड सेना की सैन्य शक्ति के साथ-साथ पशु-सहयोगियों के गहरे बंधन को भी दिखाएगा। रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर (RVC) की ओर से पहली बार पशु दल 'साइलेंट वॉरियर्स' के नाम से कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। इस दल में 2 बैक्ट्रियन ऊंट, 4 ज़ांस्कर पोनी, 4 ब्लैक काइट्स और 10 भारतीय नस्ल के आर्मी डॉग (मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पीपराई, कोम्बाई और राजपालायम) शामिल होंगे। इसके अलावा 6 पारंपरिक सैन्य कुत्ते भी इस कंटिंजेंट का हिस्सा होंगे।
ये पशु ऊंचाई वाले कठिन इलाकों जैसे लद्दाख और सियाचिन में ऑपरेशंस के लिए अत्यंत अहम हैं, जहां आधुनिक तकनीक अक्सर सीमित हो जाती है। हिम योद्धाओं के साथ बुलेट-प्रूफ जैकेट, कैमरा, जीपीएस और सर्विलांस सिस्टम से लैस यह प्रदर्शन सेना की शानदार क्षमता को दर्शाता है। इस कंटिंजेंट में हिम योद्धा दल भी शामिल होगा, जिसे ग्लेशियर एटीवी वाहन पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब इतने विविध पशु-सहयोगी एक साथ गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगे, जो भारतीय सेना की साइलेंट वॉरियर्स पर निर्भरता को दर्शाता है।
सेना के लिए कितने मददगार हैं ये जानवर
ये जानवर खराब मौसम और दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और निगरानी में अहम भूमिका निभाते हैं। परेड में भैरव लाइट कमांडो बटालियन का पहली बार प्रदर्शन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्तव्य पथ पर इस भव्य परेड की अध्यक्षता करेंगी, जबकि यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यह आयोजन भारत के सैन्य आधुनिकीकरण, ऑपरेशनल क्षमता और स्वदेशी रक्षा तकनीकों को प्रदर्शित करेगा। परेड के बाद 26 से 31 जनवरी तक लाल किले पर भारत पर्व आयोजित होगा, जिसमें क्षेत्रीय व्यंजन, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।