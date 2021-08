India Independence Day 2021 LIVE: आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और आजादी के जश्न में डूबा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि लाल किले पर पहली बार पुष्प वर्षा होगी। साथ ही साथ देश आजादी के 75वीं वर्षगांठ को 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तौर पर मना रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आजादी का 75वां वर्ष मनाने के लिए मार्च 2021 में गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 'आजादी का अमृत महोत्सव' शुरू किया था, जो 15 अगस्त, 2023 तक जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली के चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी की समाधि राजघाट पर फूल चढ़ाएंगे और इसके बाद लाल किले के लिए रवाना होंगे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 7.30 बजे लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। इस मौके पर टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुए खिलाड़ी भी रहेंगे। तो चलिए जानते हैं जश्न-ए-आजादी के हर अपडेट।

75th Independence Day: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने आवास पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 'आजादी के अमृत महोत्सव' में आज कई कार्यक्रम होंगे। 2047 तक भारत को भ्रष्टाचार, गरीबी मुक्त बनना चाहिए।

