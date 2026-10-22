रेहान वाड्रा की 74 तस्वीरें एग्जीबिशन से हटाई गईं, SIR आंदोलन से लिंक; भड़क गईं प्रियंका गांधी
रेहान वाड्रा ने बताया कि बुधवार दोपहर 3:30 बजे उन्हें सूचित किया गया कि शाम 5 बजे तक इन तस्वीरों को हटा दिया जाए, वरना प्रदर्शनी रद्द कर दी जाएगी।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के बीकानेर हाउस में उनके सोलो एग्जीबिशन के दौरान वहां के प्रबंधन ने उनसे हाल के विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी लगभग 74 तस्वीरें हटाने को कहा। रेहन एक फोटोग्राफर हैं। उन्हेंने अपनी इस प्रदर्शनी का नाम 'नो आइडिया इज फाइनल' रखा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनसे भारतीय तिरंगे वाली दो तस्वीरें हटाने के लिए भी कहा गया। उन्होंने हटाने से मना कर दिया।
न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को प्रदर्शनी तय समय पर शुरू हुई। इसमें लगभग 40 तस्वीरें ही प्रदर्शित की गईं, जबकि 70 से अधिक तस्वीरों को हटा दिया गया। इस प्रदर्शनी में वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी, अमूर्त कलाकृतियां और युवाओं के आंदोलनों की तस्वीरें शामिल हैं। यह रविवार तक चलेगी।
इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में रेहान ने लिखा, "पांच घंटे पहले बीकानेर हाउस प्रबंधन ने मुझे अपने शो 'नो आइडिया इज फाइनल' से अधिकांश कलाकृतियों को हटाने के लिए मजबूर किया। ये तस्वीरें दिल्ली में हुए युवा विरोध प्रदर्शनों की थीं। उन्होंने मुझसे तिरंगे की दो तस्वीरें हटाने के लिए भी कहा। मैंने मना कर दिया। मैं भारतीय तिरंगे की तस्वीर नहीं हटाऊंगा।"
तस्वीरें क्यों हटाई गईं?
रेहान ने पीटीआई को बताया कि प्रबंधन ने विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरों की राजनीतिक प्रकृति पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने बताया कि बुधवार दोपहर 3:30 बजे उन्हें सूचित किया गया कि शाम 5 बजे तक इन तस्वीरों को हटा दिया जाए, वरना प्रदर्शनी रद्द कर दी जाएगी। रेहान के अनुसार, प्रबंधन का कहना था कि भारत के मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए इन तस्वीरों को प्रदर्शित करने का यह सही समय नहीं है।
रेहान का कहना है कि इन तस्वीरों में कोई राजनीतिक संदेश नहीं था, बल्कि ये पिछले छह महीनों में हुए विरोध प्रदर्शनों का एक रिकॉर्ड मात्रा था। उन्होंने पीटीआई से कहा, "एक भारतीय कलाकार के तौर पर मुझे लगा कि यह मेरा कर्तव्य है। एक भारतीय कलाकार के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी है कि जो कुछ हो रहा है उसे रिकॉर्ड करूं। वे कलाकारों के काम को सेंसर कर रहे हैं। पता नहीं उन्हें किस बात का डर है। वे तो भारतीय तिरंगे की तस्वीर हटाने तक पर उतर आए।"
प्रियंका गांधी की कैसी प्रतिक्रिया
प्रियंका गांधी वाड्रा ने तस्वीरों को हटाए जाने की घटना की आलोचना करते हुए इसे युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश बताया। उन्होंने पीटीआई से कहा, "मुझे लगता है कि यह बहुत बेतुका है। आप क्या सोचते हैं? वह एक युवा लड़का है। वे पूरे देश में युवाओं की आवाज दबा रहे हैं। इसलिए यह उम्मीद करना स्वाभाविक ही है कि वे किसी के भी साथ ऐसा कर सकते हैं। रेहान की तस्वीरों में केवल विरोध प्रदर्शनों को दिखाया गया था। इनमें कोई टिप्पणी नहीं थी, न ही कोई ऐसी चीज थी जो किसी के लिए अपमानजनक हो। यह बस विरोध प्रदर्शन का एक विजुअल डॉक्यूमेंटेशन था। यह साफ है कि उनकी सोच यही है। अब यह लोकतंत्र नहीं रहा। आज यह रेहान साथ हुआ है, कल किसी और कलाकार के साथ होगा।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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