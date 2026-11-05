विजय थलपति के MLA को 70 करोड़ का ऑफर, मंत्री के दावे से तमिलनाडु में हड़कंप
तमिलनाडु के कानून और बिजली मंत्री निर्मल कुमार ने आरोप लगाया है कि DMK और AIADMK के लोग TVK के विधायकों को पैसे देकर अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विधायकों को 60 से 70 करोड़ रुपये का ऑफर दिया गया था।
तमिलनाडु की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। दरअसल, प्रदेश के कानून और बिजली मंत्री निर्मल कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि DMK और AIADMK, दोनों पार्टियों के लोग TVK के विधायकों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें पैसे देकर अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री के मुताबिक, कुछ विधायकों को 60 से 70 करोड़ रुपये तक का ऑफर दिया गया था। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद से यह कोशिश लगातार चल रही है। दोनों पार्टियों से जुड़े कई लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें करूर के कुछ खास लोग भी शामिल हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि TVK का कोई भी विधायक पैसे लेकर पार्टी नहीं बदलेगा।
मंत्री ने क्या कहा?
निर्मल कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ AIADMK ही नहीं, DMK से जुड़े लोगों को भी पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। चुनाव के बाद उन्होंने TVK के विधायकों से संपर्क करना और उन्हें खरीदने की कोशिश जारी रखी है। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसा कई जगहों पर हुआ है। उनका कहना है कि ये कोशिशें कोई नई नहीं हैं। पहले भी दोनों द्रविड़ पार्टियों के लोगों पर ऐसे आरोप लग चुके हैं और कार्रवाई हुई है।
विधानसभा में TVK की स्थिति
तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। राज्य विधानसभा चुनाव में TVK ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि, वह अकेले बहुमत नहीं हासिल कर सकी। बाद में कांग्रेस और कई क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन से उसकी सरकार बनी। इसी संख्या के हिसाब से TVK की सरकार चल रही है। ऐसे में अगर कुछ विधायक दलबदल कर लें तो सरकार की स्थिति पर असर पड़ सकता है। मंत्री का दावा है कि विरोधी पार्टियां इसी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं।
डीएमके का पलटवार
हालांकि डीएमके ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि पार्टी ने टीवीके के किसी विधायक को पैसे नहीं दिए। उन्होंने उल्टा टीवीके पर आरोप लगाया कि वह खुद सत्ता में बने रहने के लिए विधायकों को खरीदने का खेल कर रही है। इस दौरान डीएमके नेता ने AIADMK के छह मौजूदा विधायकों का जिक्र किया, जो पार्टी से इस्तीफा देकर TVK में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि इन इस्तीफों और TVK के 'सोफा मॉडल' से साफ है कि रूलिंग पार्टी को फायदा पहुंचाया गया। डीएमके का कहना है कि TVK हॉर्स-ट्रेडिंग (विधायकों को खरीदने) के आरोपों से बचने के लिए दूसरों पर आरोप लगा रही है।
जुलाई में 8 लोग हुए थे गिरफ्तार
बता दें कि जुलाई महीने में तमिलनाडु पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने TVK के एक विधायक को पैसे ऑफर किए और उनसे कहा कि वे प्रस्तावित नो-कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार के खिलाफ वोट करें। यह मामला तब सामने आया था जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा हो रही थी। मंत्री निर्मल कुमार का कहना है कि ऐसे प्रयास अब भी जारी हैं और पुलिस इन पर नजर रखे हुए है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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