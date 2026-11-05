विजय थलपति के MLA को 70 करोड़ का ऑफर, मंत्री के दावे से तमिलनाडु में हड़कंप

तमिलनाडु के कानून और बिजली मंत्री निर्मल कुमार ने आरोप लगाया है कि DMK और AIADMK के लोग TVK के विधायकों को पैसे देकर अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विधायकों को 60 से 70 करोड़ रुपये का ऑफर दिया गया था।

तमिलनाडु की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। दरअसल, प्रदेश के कानून और बिजली मंत्री निर्मल कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि DMK और AIADMK, दोनों पार्टियों के लोग TVK के विधायकों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें पैसे देकर अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री के मुताबिक, कुछ विधायकों को 60 से 70 करोड़ रुपये तक का ऑफर दिया गया था। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद से यह कोशिश लगातार चल रही है। दोनों पार्टियों से जुड़े कई लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें करूर के कुछ खास लोग भी शामिल हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि TVK का कोई भी विधायक पैसे लेकर पार्टी नहीं बदलेगा।

मंत्री ने क्या कहा? निर्मल कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ AIADMK ही नहीं, DMK से जुड़े लोगों को भी पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। चुनाव के बाद उन्होंने TVK के विधायकों से संपर्क करना और उन्हें खरीदने की कोशिश जारी रखी है। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसा कई जगहों पर हुआ है। उनका कहना है कि ये कोशिशें कोई नई नहीं हैं। पहले भी दोनों द्रविड़ पार्टियों के लोगों पर ऐसे आरोप लग चुके हैं और कार्रवाई हुई है।

विधानसभा में TVK की स्थिति तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। राज्य विधानसभा चुनाव में TVK ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि, वह अकेले बहुमत नहीं हासिल कर सकी। बाद में कांग्रेस और कई क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन से उसकी सरकार बनी। इसी संख्या के हिसाब से TVK की सरकार चल रही है। ऐसे में अगर कुछ विधायक दलबदल कर लें तो सरकार की स्थिति पर असर पड़ सकता है। मंत्री का दावा है कि विरोधी पार्टियां इसी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं।

डीएमके का पलटवार हालांकि डीएमके ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि पार्टी ने टीवीके के किसी विधायक को पैसे नहीं दिए। उन्होंने उल्टा टीवीके पर आरोप लगाया कि वह खुद सत्ता में बने रहने के लिए विधायकों को खरीदने का खेल कर रही है। इस दौरान डीएमके नेता ने AIADMK के छह मौजूदा विधायकों का जिक्र किया, जो पार्टी से इस्तीफा देकर TVK में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि इन इस्तीफों और TVK के 'सोफा मॉडल' से साफ है कि रूलिंग पार्टी को फायदा पहुंचाया गया। डीएमके का कहना है कि TVK हॉर्स-ट्रेडिंग (विधायकों को खरीदने) के आरोपों से बचने के लिए दूसरों पर आरोप लगा रही है।