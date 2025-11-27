बिहार में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए 65 लाख वोटर, कांग्रेस बोली- राहुल गांधी ने सब दिखा दिया

संक्षेप: कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर विपक्षी पार्टियों के समर्थकों को वोट कटवा दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में 6 लाख लोगों को वोट रहस्यमयी तरीके से डिलीट कर दिए गए।

बिहार विधानसभा में महागठबंधन की करारी हार के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एक बार फिर बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर कांग्रेस या फिर विपक्षी पार्टियों के मतदाताओं के नाम कटवा देते हैं। यही महाराष्ट्र में भी हुआ और अब यही दूसरे राज्यों में भी चल रहा है।

राहुल गांधी वह घर और वह पोलिंग स्टेशन, सब दिखा दिया है। एक मकान में 500-600 लोगों के वोट दर्ज हैं। 65 लाख लोगों को वोट बिहार में डिलीट हुए हैं जो कि एक रहस्यमयी कहानी है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। एक-एक घर में एक-एक हजार लोग महाराष्ट्र में निकल रहे हैं। ब्राजील की मॉडल का फोटो बनाकर हरियाणा का चुनाव करवाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि बीजेपी के मुंह में खून लग गया है और चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश होकर इस बेईमानी को करवाने में शामिल नजर आ रहा है।

उन्होंने कहा, चुनाव आयोग राहुल गांधी के सवालों का जवाब क्यों नहीं देता। वह भारत के नेता विरोधी दल हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही हैं। उत्तर प्रदेश में जो गोंडा में हुआ, फतेहपुर में हुआ। कहा यही जा रहा है कि जो बीजेपी का मतदाता नहीं है, कांग्रेस या विरोधियों का मतदाता है, उनके नाम जबरदस्ती हटाने का दबाव बनाया जा रहा है।