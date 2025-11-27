बिहार में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए 65 लाख वोटर, कांग्रेस बोली- राहुल गांधी ने सब दिखा दिया

Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia News6.5 million voters mysteriously disappeared in Bihar Congress says Rahul Gandhi exposed them all
संक्षेप:

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर विपक्षी पार्टियों के समर्थकों को वोट कटवा दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में 6 लाख लोगों को वोट रहस्यमयी तरीके से डिलीट कर दिए गए। 

Thu, 27 Nov 2025 01:10 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
बिहार विधानसभा में महागठबंधन की करारी हार के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एक बार फिर बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर कांग्रेस या फिर विपक्षी पार्टियों के मतदाताओं के नाम कटवा देते हैं। यही महाराष्ट्र में भी हुआ और अब यही दूसरे राज्यों में भी चल रहा है।

राहुल गांधी वह घर और वह पोलिंग स्टेशन, सब दिखा दिया है। एक मकान में 500-600 लोगों के वोट दर्ज हैं। 65 लाख लोगों को वोट बिहार में डिलीट हुए हैं जो कि एक रहस्यमयी कहानी है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। एक-एक घर में एक-एक हजार लोग महाराष्ट्र में निकल रहे हैं। ब्राजील की मॉडल का फोटो बनाकर हरियाणा का चुनाव करवाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि बीजेपी के मुंह में खून लग गया है और चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश होकर इस बेईमानी को करवाने में शामिल नजर आ रहा है।

उन्होंने कहा, चुनाव आयोग राहुल गांधी के सवालों का जवाब क्यों नहीं देता। वह भारत के नेता विरोधी दल हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही हैं। उत्तर प्रदेश में जो गोंडा में हुआ, फतेहपुर में हुआ। कहा यही जा रहा है कि जो बीजेपी का मतदाता नहीं है, कांग्रेस या विरोधियों का मतदाता है, उनके नाम जबरदस्ती हटाने का दबाव बनाया जा रहा है।

इससे पहले कांग्रेस नेता कुमार केतकर ने यहां तक आरोप लगा दिए थे कि अमेरिकी और इजरायली एजेंसियों ने मिलकर 2014 में कांग्रेस को हराने का प्लान तैयार किया था। केतकर ने दावा किया, “मोसाद ने राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों पर विस्तृत डेटा तैयार किया है। सीआईए और मोसाद के पास राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों पर विस्तृत डेटा है।” उन्होंने कहा कि 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ असंतोष था, लेकिन इस तरह से नहीं कि कांग्रेस की अपमानजनक हार हो और उसकी सीटों की संख्या 206 से घटकर 44 रह जाए।

लेखक के बारे में

अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Rahul Gandhi bihar election commission bihar election result
