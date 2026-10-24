पाकिस्तानी आए जम्मू, सरकारी नौकरी भी हासिल कर ली; अब सरकार के राडार पर
यह भी पता चला कि इन लोगों ने धोखाधड़ी करके भारतीय पहचान संबंधी दस्तावेज हासिल कर लिए थे। उनमें से कुछ ने इन फर्जी एवं जाली दस्तावेजों के आधार पर सरकारी विभागों में नौकरी भी प्राप्त कर ली थी।
जम्मू अपराध शाखा के विशेष अपराध प्रकोष्ठ (एससीडब्ल्यू) ने जम्मू संभाग के चार जिलों में पाकिस्तानी नागरिकों के अवैध रूप से रहने से जुड़े मामलों में 65 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए हैं। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू, पुंछ, राजौरी और कठुआ जिलों में हुई आठ अलग-अलग घटनाओं की जांच पूरी होने के बाद संबंधित अदालतों में आरोपपत्र दाखिल किए गए। इस संबंध में मामला जम्मू अपराध शाखा के एससीडब्ल्यू थाने में दर्ज किया गया था।
जम्मू के विभिन्न जिलों में रह रहे
प्रवक्ता ने कहा कि कुल 50 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपपत्र दाखिल किए जाने से पहले मर चुके 15 अन्य लोगों की संलिप्तता को भी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि इस विश्वसनीय सूचना के आधार पर मामला दर्ज किया गया था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के निवासियों सहित कुछ पाकिस्तानी नागरिक 1970 के दशक के उत्तरार्ध और उसके बाद वैध यात्रा दस्तावेजों पर भारत आए थे, लेकिन वे जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में अवैध रूप से रह रहे हैं।
सरकारी नौकरी भी हासिल कर ली
प्रवक्ता ने कहा कि यह भी पता चला कि इन लोगों ने धोखाधड़ी करके भारतीय पहचान संबंधी दस्तावेज हासिल कर लिए थे। उनमें से कुछ ने इन फर्जी एवं जाली दस्तावेजों के आधार पर सरकारी विभागों में नौकरी भी प्राप्त कर ली थी। प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान अपराध शाखा ने पाकिस्तान के सिंध, लाहौर, गुजरांवाला, सरगोधा और मीरपुर तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के रावलकोट और कोटली के मूल निवासी कई परिवारों का पता लगाया, जो अखनूर, मेंढर, थन्नामंडी, दरहाल और कठुआ में बस गए थे।
उन्होंने कहा कि जांच में पता चला कि अपनी विदेशी नागरिकता छिपाकर भारतीय दस्तावेज हासिल किए गए थे। इस साजिश में शामिल पाए गए भारतीय पति-पत्नी, परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।