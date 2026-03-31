6000 लोगों ने सरेंडर कर दिया अपना LPG कनेक्शन, सरकार ने इन्हें दिया 3 महीने का अल्टीमेटम

क्या आपके इलाके में PNG गैस पाइपलाइन है? सरकार 3 महीने बाद ऐसे इलाकों में LPG सप्लाई बंद कर सकती है। अब तक 6000 लोगों ने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किया है। जानिए नए नियम, फायदे और पूरी खबर।

सरकार द्वारा पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) को बढ़ावा देने और एलपीजी (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) की सप्लाई को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, शनिवार तक 6000 पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं।

इस विषय पर मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इन उपभोक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा, 'कल तक 6000 पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपनी एलपीजी सरेंडर कर दी! उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद!!' उन्होंने अन्य पीएनजी यूजर्स से भी अपील की कि वे उन लोगों की मदद के लिए अपना एलपीजी कनेक्शन छोड़ दें, जिनके पास अभी तक पीएनजी की सुविधा नहीं है।

तीन महीने बाद बंद हो सकती है एलपीजी सप्लाई सरकार की योजना है कि जिन घरों में पीएनजी का एक्सेस यानी पाइपलाइन की पहुंच है, लेकिन उन्होंने अभी तक कनेक्शन नहीं लिया है तो वहां तीन महीने बाद एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई रोक दी जाएगी। यह नियम उन जगहों पर लागू नहीं होगा जहां पीएनजी की सप्लाई तकनीकी रूप से संभव नहीं है, बशर्ते किसी अधिकृत संस्था द्वारा 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) जारी किया गया हो।

पश्चिमी एशिया से आयात में आ रही बाधाओं के कारण एलपीजी आपूर्ति पर दबाव है। सरकार का लक्ष्य पाइपलाइन वाले क्षेत्रों के लोगों को पीएनजी पर शिफ्ट करना है, ताकि वहां की एलपीजी को उन ग्रामीण या दूरदराज के इलाकों में भेजा जा सके जहां पाइपलाइन का बुनियादी ढांचा नहीं है।

गैस आपूर्ति में घरेलू और परिवहन क्षेत्र को प्राथमिकता मौजूदा स्थिति को देखते हुए गैस क्षेत्र में आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर बांटा गया है।

पीएनजी और सीएनजी: घरेलू पीएनजी और परिवहन के लिए सीएनजी को 100% (पूर्ण आवंटन) गैस दी जा रही है।

औद्योगिक और वाणिज्यिक: इन उपभोक्ताओं को उनके औसत उपयोग का लगभग 80% गैस मिल रही है।

उर्वरक संयंत्र: इन्हें 70-75% क्षमता पर गैस की आपूर्ति की जा रही है। कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त एलएनजी कार्गो की व्यवस्था की जा रही है।

एलपीजी की स्थिति और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई भू-राजनीतिक स्थितियों के कारण एलपीजी आपूर्ति प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार डिलीवरी सामान्य है और कहीं से भी किसी कमी की सूचना नहीं है। प्रतिदिन 55 लाख से अधिक गैस सिलेंडरों की डिलीवरी की जा रही है। कमर्शियल एलपीजी आपूर्ति को संकट-पूर्व के स्तर के लगभग 70% तक बहाल कर दिया गया है। इसमें हॉस्पिटैलिटी (होटल-रेस्तरां), खाद्य सेवाओं और प्रमुख उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है।

छापेमारी और जब्ती: सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। हाल के दिनों में लगभग 2,900 छापेमारी की गई हैं और करीब 1,000 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इसके अलावा राज्यों का केरोसिन आवंटन भी बढ़ाया गया है।

पीएनजी को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों के इंसेंटिव्स पीएनजी नेटवर्क (सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन) के विस्तार को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अकेले मार्च महीने में 2,90,000 से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन जोड़े गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस (IGL), महानगर गैस (MGL), गेल गैस (GAIL Gas) और बीपीसीएल (BPCL) जैसी कंपनियां लोगों को एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होने के लिए कई तरह के इंसेंटिव्स (प्रोत्साहन/छूट) भी दे रही हैं।

सरकार की अपील केंद्र सरकार ने राज्यों से निगरानी तेज करने, दैनिक ब्रीफिंग आयोजित करने और गैस बुनियादी ढांचे के लिए अप्रूवल में तेजी लाने को कहा है। सरकार ने जनता से यह भी अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

जरूरी सवाल और उनके जवाब-

Q1: क्या 3 महीने बाद सभी घरों में LPG सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा? Ans: नहीं, सभी घरों में नहीं। सरकार की योजना केवल उन इलाकों में LPG आपूर्ति बंद करने की है, जहां पीएनजी (PNG) पाइपलाइन की सुविधा पहले से मौजूद है, लेकिन लोगों ने कनेक्शन नहीं लिया है। इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों के लिए LPG बचाना है।

Q2: अगर मेरी बिल्डिंग में PNG कनेक्शन देना तकनीकी रूप से संभव नहीं है, तो क्या होगा? Ans: अगर आपके घर या क्षेत्र में PNG लाइन देना तकनीकी रूप से संभव नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। किसी अधिकृत गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्था से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) मिलने के बाद आपको पहले की तरह LPG सिलेंडर मिलता रहेगा।

Q3: सरकार लोगों से LPG कनेक्शन सरेंडर करने की अपील क्यों कर रही है? Ans: पश्चिमी एशिया से आयात बाधित होने के कारण एलपीजी आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है। सरकार चाहती है कि शहरों के लोग, जहां पाइपलाइन मौजूद है, वे PNG अपनाएं ताकि वहां की एलपीजी को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया जा सके।

Q4: क्या PNG कनेक्शन लेने पर कोई छूट मिल रही है? Ans: जी हां, पीएनजी को बढ़ावा देने के लिए इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस, गेल और बीपीसीएल जैसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ग्राहकों को एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन और छूट दे रही हैं।