600 लोगों की भीड़, घर को लगा दी आग; मणिपुर पुलिस ने बताया क्या-क्या हुआ
मणिपुर में फिर से हालात खराब हो रहे हैं। इस बार यहां के कांतो सबाल में मैतेई घरों को फूंक दिया गया है। अब इसको लेकर मणिपुर पुलिस का बयान आया है। पुलिस ने बताया कि 11 जुलाई की सुबह, करीब छह सौ लोगों की भीड़ कांतो सबाल की तरफ बढ़ी।
मणिपुर में फिर से हालात खराब हो रहे हैं। इस बार यहां के कांतो सबाल में मैतेई घरों को फूंक दिया गया है। अब इसको लेकर मणिपुर पुलिस का बयान आया है। पुलिस ने बताया कि 11 जुलाई की सुबह, करीब छह सौ लोगों की भीड़ कांतो सबाल की तरफ बढ़ी। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने तत्काल उन्हें रोका और किसी तरह की सांप्रदायिक भिड़ंत नहीं होने दी। इस दौरान खाली पड़े घरों को आग लगाने की भीड़ के प्रयास को सफल नहीं होने दिया गया। पुलिस ने बताया कि घटना में किसी की मौत नहीं हुई है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं, सुरक्षा बल शांति-व्यवस्था बहाल करने में जुटे हुए हैं। कांतो सबाल नागा और मैतेई समुदाय बाहुल्य गांव है।
तीन घरों में लगाई आग
गौरतलब है कि मैतेई समुदाय के तीन घरों को आग लगा दी गई है। हालात बिगड़ने के बाद सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले बरसाए और स्मोक बम का भी इस्तेमाल किया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई लोग घायल भी हो गए। हालांकि घायलों की वास्तविक संख्या कितनी है, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली थी कि कुकी समुदाय के लोग लेमखोंग की तरफ से प्रदर्शन करने वाले हैं। चूंकि यह धान की खेती का मौसम है, इसलिए कांतो सबाल के बड़ी संख्या में लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। इस दौरान भी वह पूरी तरह से चौकन्ने थे।
दोपहर 1.30 बजे देखा था धुआं
एक स्थानीय व्यक्ति ने कहाकि दोपहर करीब 1.30 बजे, हमने पहली बार धुआं देखा। हमें लगा कि प्रदर्शनकारी टायर जला रहे हैं। बाद में हमें एहसास हुआ कि धुआं खाली घरों से आ रहा है, जिन्हें आग लगा दी गई है। बता दें कि एक हफ्ते पहले ही सैकड़ों कुकी प्रदर्शनकारी, कांतो सबाल की तरफ मार्च कर रहे थे। इस दौरान इन लोगों ने वहां पर लगाए गए चेकप्वॉइंट गेट्स हटाने की कोशिश की थी। यह प्रदर्शनकारी लेमखोंग की तरफ से आगे बढ़े थे और नागा समूहों द्वारा लगाए गए चल रहे आर्थिक बंद को हटाने की मांग कर रहे थे। इन लोगों का आरोप था कि इसके चलते कांगपोकी जिला में अनाज, दवाइयों और अन्य जरूरी चीजों की बहुत ज्यादा कमी हो गई है।
जवानों की हत्या करने वालों की तलाश
उधर मणिपुर में इस सप्ताह असम राइफल्स के दो जवानों की हत्या में शामिल लोगों की धरपकड़ के लिए सुरक्षाबलों ने उखरुल जिले के रिहायशी इलाकों और जंगलों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। असम राइफल्स ने बताया कि उसने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर शुक्रवार को नुंगशांग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया।
असम राइफल्स ने कहाकि सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम अपराधियों का पता लगाने, छिपाकर रखे गए हथियारों एवं अन्य सामग्री के जखीरे बरामद करने तथा स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रिहायशी इलाकों और आसपास के जंगलों में गहन तलाशी अभियान चला रही है। छह जुलाई को उखरुल थाना क्षेत्र के नुंगशोंग खोंग में असम राइफल्स के एक काफिले पर संदिग्ध उग्रवादियों के हमले में वारंट अधिकारी बलवंत सिंह और हवलदार सीएम सिंह की मौत हो गई थी।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।