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60 विमान, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम; कैसे बेतहाशा बढ़ने वाली है भारतीय सेना की ताकत

Mar 28, 2026 07:00 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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रक्षा मंत्रालय ने एस-400 रक्षा प्रणाली और 60 विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इनमें से 12 विमान उड़ने की स्थिति में मिलेंगे और 48 का उत्पादन में भारत में ही किया जाएगा। स-400 प्रणाली महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निशाना बनाने वाले दुश्मन के लंबी दूरी के हवाई हमलों का मुकाबला करेगी।

60 विमान, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम; कैसे बेतहाशा बढ़ने वाली है भारतीय सेना की ताकत

रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को एस-400 मिसाइल प्रणाली और परिवहन विमान सहित 2.38 लाख करोड़ रुपये के हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी। इससे भारतीय सेना की ताकत में चार चांद लगने वाले हैं। दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल इस प्रणाली के सामने टिक नहीं पाएंगे।

भारत को मिलेंगे 60 विमान

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डीएसी ने एस-400 मिसाइल प्रणालियों और सैन्य परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है, लेकिन उसने सटीक संख्या का उल्लेख नहीं किया। हालांकि, विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि इस मंजूरी में पांच एस-400 इकाइयां और 60 परिवहन विमान शामिल हैं। माना जा रहा है कि 12 विमान उड़ान भरने की स्थिति में खरीदे जाएंगे जबकि 48 विमानों का उत्पादन भारत में होगा।

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मंत्रालय ने कहा कि भारतीय वायुसेना के लिए मध्यम परिवहन विमान, सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की एस-400 मिसाइल प्रणाली, ड्रोन की खरीद और एसयू-30 एयरो इंजन की मरम्मत के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसने कहा कि एएन 32 और आईएल 76 परिवहन विमानों के बेड़े को बदलकर मध्यम परिवहन विमानों को शामिल करने से सेवाओं की रणनीतिक, सामरिक और परिचालन हवाई परिवहन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

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मंत्रालय ने कहा, ''एस-400 प्रणाली महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निशाना बनाने वाले दुश्मन के लंबी दूरी के हवाई हमलों का मुकाबला करेगी, जबकि ड्रोन जवाबी कार्रवाई और समन्वित हवाई अभियानों को अंजाम देने में मददगार होंगे। साथ ही ये खुफिया जानकारी और निगरानी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे।'' इसने कहा, ''एसयू-30 एयरो इंजन की मरम्मत से विमान का सेवा काल बढ़ेगा और वायुसेना की अभियानगत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।'

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मंत्रालय ने बताया कि सेना के लिए वायु रक्षा निगरानी प्रणाली, उच्च क्षमता वाली रेडियो रिले, धनुष तोप प्रणाली और रनवे स्वतंत्र हवाई निगरानी प्रणाली को मंजूरी दे दी गई है। अक्टूबर 2018 में, भारत ने रूस से एस-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की पांच इकाइयां खरीदने के लिए पांच अरब अमेरिकी डॉलर का समझौता किया था। अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अनुबंध को आगे बढ़ाने से अमेरिकी प्रतिबंध लग सकते हैं, इसके बावजूद भारत ने यह समझौता किया था। तीन स्क्वाड्रन पहले ही सौंपे जा चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों से किसी भी प्रकार की बाधा की संभावना नहीं है क्योंकि नयी खरीद पिछली खरीद का ''अनुगामी'' ऑर्डर होगा।

Ankit Ojha

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Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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