परिसीमन बिल फिर संसद में पेश करने की तैयारी है। लोकसभा में NDA के पास 320 सांसद हैं, लेकिन बिल पास कराने के लिए 360 वोट जरूरी हैं। जानें लोकसभा और राज्यसभा में परिसीमन बिल को लेकर सरकार का पूरा वोट गणित और कितने समर्थन की कमी है।

शुक्रवार को नई दिल्ली में ICAR-पूसा परिसर में आयोजित संगठनात्मक कार्यशाला के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ। (ANI फोटो)

लोकसभा में नंबर बढ़े हैं, लेकिन सरकार की राह अब भी पूरी तरह आसान नहीं हुई है। परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े बिल को फिर संसद में लाने की तैयारी के बीच NDA के सामने वोटों का ऐसा गणित है, जिसमें कुछ सांसदों और क्षेत्रीय दलों का रुख पूरा खेल बदल सकता है। पहले जहां सरकार बहुमत से काफी पीछे थी, वहीं अब आंकड़े करीब जरूर आए हैं, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार सरकार जरूरी वोट जुटा पाएगी?

दरअसल केंद्र सरकार 30 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक फिर पेश करने की तैयारी में है। इस बिल के जरिए लोकसभा की सीटें बढ़ाने और महिलाओं को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण देने की राह खोलने का प्रस्ताव है। हालांकि, विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को दोनों सदनों में जरूरी समर्थन जुटाना होगा। लोकसभा में NDA की संख्या बढ़ी है, लेकिन गणित अब भी पूरी तरह उसके पक्ष में नहीं है। कम से कम 6-7 सांसदों की दरकार अभी भी है।

30 नवंबर से शुरू होने वाले विशेष सत्र में फिर पेश होगा बिल इस विधेयक को इससे पहले 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में समर्थन नहीं मिल सका था। उस समय NDA के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने विरोध में मतदान किया था। सदन में कुल 528 सदस्य मौजूद थे और मतदान में हिस्सा लेने वालों के दो-तिहाई समर्थन के लिए 352 वोट जरूरी थे। इस तरह सरकार 54 वोट पीछे रह गई थी।

लोकसभा में NDA की संख्या बढ़ी, फिर भी 360 वोट का आंकड़ा मुश्किल नवंबर 2026 तक लोकसभा में 540 सांसद हैं और तीन सीटें खाली हैं। अगर सभी सांसद मतदान करते हैं, तो विधेयक को पारित कराने के लिए 360 वोटों की जरूरत होगी।

NDA के पास फिलहाल 320 सांसद हैं। अप्रैल में यह संख्या 293 थी। इसमें 20 बागी तृणमूल कांग्रेस सांसदों और शिवसेना (UBT) के नौ में से छह सांसदों के समर्थन से बढ़ोतरी हुई है।

तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने NDA को समर्थन देने की घोषणा की है। हालांकि, आधिकारिक रिकॉर्ड में वे अभी भी TMC सांसद हैं। NCPI के साथ उनके प्रस्तावित विलय को स्पीकर की मंजूरी का इंतजार है। शिवसेना (UBT) के छह सांसद शिवसेना में शामिल हो चुके हैं।

इन तीन पार्टियों के समर्थन से भी पूरा नहीं होगा आंकड़ा NDA के बाहर की तीन पार्टियां विधेयक का समर्थन कर सकती हैं। इनमें DMK के 22, NCP (SP) के 8 और YSRCP के 4 सांसद शामिल हैं।

अगर तीनों पार्टियां समर्थन करती हैं, तो NDA के पक्ष में अधिकतम 354 वोट हो सकते हैं। यानी 360 के जरूरी आंकड़े से छह वोट कम। स्पीकर केवल बराबरी की स्थिति में निर्णायक वोट देते हैं, इसलिए अधिकतम संख्या 353 तक ही पहुंच सकती है और तब भी 7 वोटों की कमी रहेगी।

हालांकि, इन तीनों पार्टियों ने अभी विधेयक के समर्थन को लेकर अंतिम फैसला नहीं किया है। NCP (SP) ने अप्रैल में विधेयक के खिलाफ मतदान किया था, लेकिन अब उसने कुछ शर्तों के साथ समर्थन की पेशकश की है। इनमें सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 फीसदी बढ़ाने की मांग शामिल है। वहीं, DMK ने निष्पक्ष परिसीमन की मांग उठाई है और कहा है कि विधेयक संसद में पेश होने के बाद वह अपना फैसला करेगी।

सांसदों की गैरमौजूदगी बदल सकती है पूरा गणित विधेयक के लिए 360 वोटों का आंकड़ा तभी जरूरी होगा, जब सभी सांसद मतदान करें। अगर कुछ सांसद मतदान से दूर रहते हैं, तो जरूरी वोटों की संख्या कम हो सकती है। अगर विधेयक का विरोध करने वाले करीब 10 सांसद मतदान नहीं करते हैं, तो जरूरी समर्थन घटकर लगभग 353 वोट रह सकता है। ऐसी स्थिति में NDA के लिए अपने संभावित समर्थन के साथ विधेयक पारित कराना संभव हो सकता है।

राज्यसभा में भी NDA को क्षेत्रीय दलों के सहारे की जरूरत राज्यसभा में कुल 244 सदस्य हैं और एक सीट खाली है। विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई समर्थन के हिसाब से 163 वोट जरूरी हैं। NDA के पास फिलहाल 154 सदस्य हैं, यानी उसे नौ वोटों की कमी है।

सबसे अनुकूल स्थिति में BJD के पांच और YSRCP के चार सांसदों का समर्थन मिलने से NDA की संख्या 163 तक पहुंच सकती है। यानी विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी आंकड़ा पूरा हो जाएगा, लेकिन किसी एक सांसद की गैरमौजूदगी भी मुश्किल खड़ी कर सकती है।

अगर DMK के आठ और NCP (SP) के एक सांसद का समर्थन भी मिलता है, तो NDA के पक्ष में संख्या 172 तक पहुंच सकती है। वहीं, DMK के मतदान से दूर रहने की स्थिति में जरूरी आंकड़ा घटकर 158 रह सकता है, जो NDA की मौजूदा संख्या से फिर भी अधिक है।

श्रेणी पार्टी / गुट लोकसभा सांसद समर्थन की स्थिति मौजूदा NDA समर्थन भारतीय जनता पार्टी (BJP) 241 NDA का मुख्य दल मौजूदा NDA समर्थन नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) 20 NDA का समर्थन मौजूदा NDA समर्थन तेलुगु देशम पार्टी (TDP) 16 NDA सहयोगी मौजूदा NDA समर्थन शिवसेना (शिंदे गुट) 13 NDA सहयोगी मौजूदा NDA समर्थन जनता दल (यूनाइटेड) 12 NDA सहयोगी मौजूदा NDA समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 5 NDA सहयोगी मौजूदा NDA समर्थन राष्ट्रीय लोक दल (RLD) 2 NDA सहयोगी मौजूदा NDA समर्थन जन समाजवादी पार्टी (JSP) 2 NDA सहयोगी मौजूदा NDA समर्थन जनता दल (सेक्युलर) 2 NDA सहयोगी मौजूदा NDA समर्थन NCP 1 NDA सहयोगी मौजूदा NDA समर्थन शिरोमणि अकाली दल (SAD) 1 NDA के साथ मौजूदा NDA समर्थन असम गण परिषद (AGP) 1 NDA सहयोगी मौजूदा NDA समर्थन आजसू पार्टी (AJSU) 1 NDA सहयोगी मौजूदा NDA समर्थन अपना दल (सोनेलाल) 1 NDA सहयोगी मौजूदा NDA समर्थन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) 1 NDA सहयोगी मौजूदा NDA समर्थन सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM) 1 NDA सहयोगी कुल मौजूदा NDA — 320 वर्तमान समर्थक संख्या बागी सांसद (320 में शामिल) तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद 20* NDA के समर्थन में घोषणा; आधिकारिक रिकॉर्ड में अभी TMC सांसद बागी सांसद (320 में शामिल) शिवसेना (UBT) के बागी सांसद 6* शिवसेना में शामिल हो चुके हैं; NDA की 320 की संख्या में शामिल संभावित अतिरिक्त समर्थन DMK 22 समर्थन की संभावना, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं संभावित अतिरिक्त समर्थन NCP (शरदचंद्र पवार) 8 कुछ शर्तों के साथ समर्थन की पेशकश संभावित अतिरिक्त समर्थन YSRCP 4 संभावित समर्थन, अभी अंतिम घोषणा नहीं संभावित कुल योग मौजूदा NDA (320) + संभावित (34) 354 अतिरिक्त संभावित समर्थन जुड़ने पर