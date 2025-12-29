जंगल में रात भर मृत पिता और बेहोश मां की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, सुबह लोगों ने बचाया

संक्षेप: ओडिशा के देवगढ़ जिले में घने जंगल में एक 5 साल का लड़का अपने मृत पिता और बेहोश मां की रात भर देखभाल करता रहा। सुबह सूरज निकलने के बाद उसने बाहर आकर लोगों से मदद मांगी, तब उसे पुलिस के पास ले जाया गया।

ओडिशा के देवगढ़ जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक 5 साल का बच्चा हाड़ कंपा देने वाली ठंड में पूरी रात घने जंगल में मृत पिता और बेहोश माता कि रखवाली करता रहा। सुबह सूरज निकलने के बाद वह सड़क के किनारे पर आया और लोगों से मदद मांगी, तब स्थानीय लोगों ने दोनों पति-पत्नी को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी।

स्थानीय पुलिस के मुताबिक बच्चे के माता-पिता की पहचान दुष्मंत मांझी और रिंकी मांझी (कुंधईगोला पुलिस थाने के तहत जियानंतपाली गांव के निवासी) के रूप में हुई है। शुरूआती जांच के आधार पर पता चला है कि उन्होंने मोटर साइकिल से लौटते समय घरेलू विवाद पर कीटनाशक पी लिया था।

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि उन्होंने मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी की और बच्चे के साथ लगभग एक किलोमीटर पैदल चलकर जंगल में चले गए, जहां तीनों के जहरीला पदार्थ खाने का संदेह है।

देवगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज चोपदार ने फोन पर ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘दुष्मंत की एक घंटे के भीतर मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी रिंकी बेहोश हो गईं। उनका बेटा उन्हें जमीन पर पड़ा हुआ देखता रहा। लड़के ने पूरी रात अपने माता-पिता की रखवाली की और सूर्योदय के बाद सड़क पर आकर लोगों को बुलाया।’’