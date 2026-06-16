58 पर हां, तो 78 पर जांच क्यों? LoP मामले में बंगाल विधानसभा अध्यक्ष से HC जज ने क्यों पूछे ऐसे तीखे सवाल

जस्टिस कृष्णा राव ने यह भी कहा कि स्पीकर ने तृणमूल कांग्रेस के मूल प्रस्ताव की जांच शुरू तभी कर दी थी, जब उस पर उस समय इसके बारे में कोई शिकायत भी नहीं मिली थी।

कलकत्ता हाई कोर्ट में मंगलवार (16 जून) को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष की नियुक्ति विवाद पर सुनवाई हो रही थी। सुनवाई जस्टिस कृष्णा राव की एकल पीठ कर रही थी। इस दौरान उन्होंने बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष से कई तीखे सवाल पूछे। उन्होंने टिप्पणी की कि विधानसभा के स्पीकर बागी तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायकों के उस फैसले को मानने के लिए बहुत उत्सुक दिखे, जिसमें उन्होंने पार्टी की आधिकारिक पसंद के बजाय सदन में अपना विपक्ष का नेता (LoP) नियुक्त किया था।

जस्टिस कृष्णा राव ने यह भी कहा कि स्पीकर ने तभी तृणमूल कांग्रेस के मूल प्रस्ताव की जांच शुरू कर दी थी, जब उस बारे में कोई शिकायत भी नहीं की गई थी। इसी मसले पर उन्होंने स्पीकर के वकील से तीखे सवाल भी पूछे। उन्होंने पूछा, "आपके स्पीकर इस बात के लिए बहुत उत्सुक दिखे कि 58 विधायक बहुमत में हैं, और मैं उन्हें नियुक्त करता हूं', लेकिन 78 विधायकों के मामले में आपके स्पीकर ने सारी जांच शुरू कर दी। ऐसा क्यों ?"

अगर एक ही राजनीतिक दल से दो अलग-अलग प्रस्ताव मिलें तो कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के संबंध में अगर एक ही राजनीतिक दल से दो अलग-अलग प्रस्ताव मिलें तो विधानसभा अध्यक्ष को कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में इस तरह का विवाद पहली बार अदालत के समक्ष आया है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्ण राव ने कहा कि अध्यक्ष को सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी से प्रस्ताव मिलने के बाद कार्रवाई करनी होती है, लेकिन उन्हें ऐसे प्रस्तावों से पैदा होने वाले विवादों का समाधान भी कानून के अनुसार करना चाहिए।

दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक याचिकाकर्ता ने अपने नाम को अस्वीकार किए जाने और पार्टी के ही अन्य विधायक ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए जाने को चुनौती दी है। जस्टिस राव ने पूछा कि यदि एक ही राजनीतिक दल की ओर से दो अलग-अलग प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष का कर्तव्य क्या होगा? क्या वह स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्णय ले सकते हैं या फिर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक होगा?

सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य ने दलील दी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा परिलब्धियां अधिनियम, 1937 के अनुसार नेता प्रतिपक्ष वही सदस्य होता है जिसे सदन में सबसे अधिक संख्या वाले विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त हो। उन्होंने यह भी दलील दी कि यदि किसी दल का संख्या बल या उसके नेता को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस मामले में अध्यक्ष का निर्णय "अंतिम और निर्णायक" होगा। अधिवक्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के इतिहास में यह पहला अवसर है जब नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति विवाद का विषय बनी है। अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि दो विधायकों - ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने कथित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष को सूचित किया था कि प्रस्ताव पर मौजूद हस्ताक्षर उनके नहीं हैं। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि क्या विधानसभा अध्यक्ष सबसे बड़े विपक्षी दल के प्रस्ताव को नजरअंदाज कर संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी अन्य व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर सकते हैं।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि तृणमूल कांग्रेस ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अध्यक्ष ने उस पर तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हस्ताक्षरों को लेकर शिकायत 27 मई को की गई थी जबकि दक्षिण कोलकाता के बालीगंज से तृणमूल कांग्रेस विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव इससे पहले ही अध्यक्ष को भेजा जा चुका था।

पश्चिम बंगाल में 294 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 207 सीट जीतीं जबकि तृणमूल कांग्रेस को 80 सीट मिलीं और बाकी सीट दूसरों के खाते में गईं। जस्टिस राव ने पूछा कि नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए ऋतब्रत बनर्जी का नाम किसने प्रस्तावित किया था क्योंकि यह प्रस्ताव किसी राजनीतिक दल की ओर से ही आना चाहिए। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या विधानसभा अध्यक्ष बहुमत वाले विपक्षी दल के प्रस्ताव को नजरअंदाज कर मामले में संबंधित पक्षों को सुने बिना किसी अन्य व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर सकते हैं।