मुंबई लोकल में पहले युवती से छेड़छाड़, फिर चली ट्रेन से धकेला; 53 साल के शख्स की शर्मनाक करतूत
मुंबई की लोकल ट्रेन में एक शख्स ने 20 साल की युवती के साथ छेड़छाड़ की और उसे नायगांव स्टेशन पर ट्रेन से धक्का दे दिया। इस हादसे में युवती का बायां हाथ कोहनी के नीचे से कट गया। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि नायगांव स्टेशन पर 4 नवंबर की शाम को एक गंभीर घटना हुई। एक 53 साल के शख्स ने कथित तौर पर 20 साल की युवती के साथ लोकल ट्रेन में छेड़छाड़ की और बाद में उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। इस हादसे में युवती का बायां हाथ कोहनी के नीचे से कट गया।
वहीं, मामला सामने आने के बाद भायंदर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) ने मामले की जांच की। CCTV फुटेज देखने के बाद पुलिस ने बुधवार को आरोपी जितेंद्र हिरमुखे को गिरफ्तार कर लिया। GRP के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था, इसलिए शुरुआत में उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। फिर भी पुलिस टीम ने उसे नायगांव में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
कैंसर मरीज है आरोपी
पुलिस के अनुसार, आरोपी जितेंद्र हिरमुखे नायगांव ईस्ट के वाकीपाड़ा इलाके का रहने वाला है। वह कैंसर का मरीज है और दिव्यांग डिब्बे में सफर कर रहा था। शाम के व्यस्त समय में वह गलती से बोरीवली से विरार जाने वाली फास्ट लोकल ट्रेन में चढ़ गया।
पुलिस के मुताबिक, ट्रेन में सफर के दौरान आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर युवती को गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। जब युवती ने इसका विरोध किया। इसी दौरान दोनों के बीच जमकर बहस शुरू हो गई। यह झगड़ा नायगांव स्टेशन पहुंचने तक जारी रहा।
और युवती को दे दिया धक्का
नायगांव स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी, तो आरोपी ने कथित तौर पर युवती को ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। युवती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की खाली जगह में गिर गई। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, ट्रेन चलने लगी। इस वजह से वह बुरी तरह घायल हो गई और उसका बायां हाथ कोहनी के नीचे से कट गया।
इसके बाद युवती को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। चोट की गंभीरता को देखते हुए उसे आगे के इलाज के लिए कूपर अस्पताल शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसके बाएं हाथ को कोहनी के नीचे से काटने का फैसला लिया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और युवती को जानबूझकर धक्का देने से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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