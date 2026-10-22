15 घंटे के सफर में विदेशी एयरलाइन्स की प्रताड़ना; नहीं दिया खाना, लगा 50000 का जुर्माना

मामला जसप्रीत सिंह की एक शिकायत से जुड़ा है, जिनकी पत्नी, 11 महीने की बेटी और सास ने 4 मार्च 2020 को दिल्ली से मेलबर्न की यात्रा की थी। सिंह ने आरोप लगाया कि 15-16 घंटे की यात्रा के दौरान एयरलाइंस ने उनके परिवार को सही खाना नहीं दिया।

पंजाब की राज्य स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में सिंगापुर एयरलाइंस को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया है और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस एयरलाइंस के एक यात्री ने आरोप लगाया था कि दिल्ली से मेलबर्न तक की 15 घंटे की उड़ान के दौरान तंपनी ने उसकी पत्नी, सास और 11 महीने की बेटी को सही खाना नहीं दिया था। हालांकि, आयोग ने एयरलाइंस की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पहले दिए गए मुआवजे की राशि को कम कर दिया। राज्य आयोग ने विदेशी एयरलाइंस को निर्देश दिया कि वह मानसिक परेशानी, उत्पीड़न और कानूनी खर्च के लिए कुल 50,000 रुपये का मुआवजा शिकायतकर्ता को दे। जिला उपभोक्ता फोरम ने कहा था कि कंपनी को 1.25 लाख रुपये के पूरे टिकट का किराया ब्याज सहित वापस करना होगा।

आयोग के न्यायिक सदस्य एचपीएस महल और सदस्य किरण सिबल की पीठ ने कहा कि अगर किसी यात्री ने विशेष भोजन की मांग नहीं की है, तो भी एयरलाइंस लंबी उड़ान के दौरान सामान्य भोजन उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। 7 अक्टूबर के आदेश में कहा गया है, "अगर किसी यात्री ने विशेष भोजन नहीं चुना है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि एयरलाइंस अपनी उस बुनियादी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है जिसके तहत उसे हवाई यात्रा के दौरान सामान्य भोजन देना होता है। खासकर तब, जब यात्रा 15-16 घंटे की हो।"

क्या है पूरा मामला? यह मामला जसप्रीत सिंह की एक शिकायत से जुड़ा है, जिनकी पत्नी, 11 महीने की बेटी और सास ने 4 मार्च 2020 को दिल्ली से मेलबर्न की यात्रा की थी। सिंह ने आरोप लगाया कि 15-16 घंटे की इस यात्रा के दौरान सिंगापुर एयरलाइंस के कर्मचारियों ने उनके परिवार को सही खाना नहीं दिया, जिसमें उनकी छोटी बेटी के लिए दूध भी शामिल था। सिंह ने 9 मार्च 2020 को एयरलाइंस को ईमेल करके अपनी शिकायत दर्ज कराई। शुरुआत में एयरलाइंस ने कहा कि वे मामले की जांच करेंगे, लेकिन बाद में जवाब दिया कि शाकाहारी या विशेष भोजन के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था। उन्होंने सिंह को अपने ट्रैवल एजेंट से संपर्क करने की सलाह दी।

10 लाख रुपये मुआवजे की थी मांग इसके बाद सिंह ने रूपनगर (रोपड़) स्थित जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया और 1.25 लाख रुपये के टिकट रिफंड के साथ-साथ 10 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की। जनवरी 2023 में, जिला उपभोक्ता फोरम ने एयरलाइन और ट्रैवल एजेंट को निर्देश दिया था कि वे टिकट का किराया 7% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करें, साथ ही मुआवजे के रूप में ₹25,000 और कानूनी खर्च के लिए ₹11,000 का भुगतान करें। बार एंड बेंच के मुताबिक, इस आदेश को चुनौती देते हुए, सिंगापुर एयरलाइंस ने तर्क दिया कि किसी विशेष भोजन (स्पेशल मील) की मांग नहीं की गई थी और उन्होंने अपने नियमित मेनू से ही भोजन उपलब्ध कराया था।

पूरा किराया वापस करना अनुचित दंड होगा हालांकि, राज्य आयोग ने एयरलाइन के इस बचाव को खारिज कर दिया। आयोग ने माना कि विशेष भोजन की मांग न करने का मतलब यह नहीं है कि एयरलाइन लंबी उड़ान के दौरान सामान्य भोजन उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है। आयोग ने यह भी गौर किया कि एयरलाइन इस बात का पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रही कि यात्रियों को उचित भोजन दिया गया था। हालांकि, चूंकि यात्रियों ने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी, इसलिए आयोग ने माना कि टिकट का पूरा किराया वापस करना एक अनुचित दंड होगा।