बंगाल लौट रहे मजदूरों के लिए ममता बनर्जी की 'श्रमश्री' योजना, हर महीने मिलेंगे 5 हजार रुपये

ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल लौटने वाले मजदूरों के लिए श्रमश्री योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 12 महीने तक मजदूरों को 5 हजार रुपये हर महीने दिए जाएंगे।

पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य में सियासी टकराव भी तेज हो गए हैं। ममता बनर्जी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास के लिए एक योजना शुरू की है। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में प्लान करके बंगालियों पर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा उन्हें जबरन भगाया जा रहा है।

हर महीने में मिलेंगे 5 हजार रुपये राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से बातचीत में बनर्जी ने कहा कि 'श्रमश्री' योजना के तहत, बंगाल लौटने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों को 12 महीने के लिए या रोजगार मिलने तक 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने आरोप लगाया, "लगभग 22 लाख प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को अन्य राज्यों में परेशान किया जा रहा है, खासकर उन राज्यों में जहां ‘डबल-इंजन’ वाली सरकारें हैं। वे पूर्व नियोजित हमलों का सामना कर रहे हैं।’

मुख्यमंत्री ने कहा, "मंत्रिमंडल ने प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और उन्हें अपना गुजर बसर फिर से शुरू करने में मदद के लिए इस योजना को मंजूरी दे दी है।' बता दें कि राज्य के अधिकारियों का कहना है कि बंगाली मजदूरों पर हो रहे कथित अत्याचार के चलते ही ममता बनर्जी 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता कार्यक्रम में भी शामिल नहीं होंगी।