UP में खुद को आगे मान रही भाजपा, पंजाब में पीछे; 5 राज्यों में कांग्रेस का प्लान क्या

भारत के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रहीं हैं। इनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब के अलावा उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल हैं। कहा जा रहा है कि दोनों बड़े दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में ही लगे हुए हैं।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में जनता के बीच सकारात्मक एजेंडे के साथ जाने की भाजपा की रणनीति विपक्ष के तीखे आरोपों से प्रभावित हो रही है। पार्टी अधिकांश समय आरोपों के जवाब देने में व्यस्त है। हालांकि, लगातार राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को उठाने से विपक्ष की दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं क्योंकि वह सत्ता विरोधी माहौल को भुनाने के लिए राज्य सरकारों की कमियों को उजागर नहीं कर पा रहा है।

अगले वर्ष की शुरुआत में फरवरी-मार्च में होने वाले यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर व पंजाब के विधानसभा चुनाव में भाजपा की पंजाब को छोड़कर बाकी में अपनी सरकार है। ऐसे में पार्टी ने अपने शासनकाल की उपलब्धियों और भावी कार्यजनाओं का लंबा लेखा-जोखा तैयार किया हुआ है। वह अपने इस सकारात्मक एजेंडे से एक और कार्यकाल की मांग भी करेगी, लेकिन मौजूदा माहौल अलग है। भाजपा रणनीतिकारों को लगता था विपक्ष राज्यों में सत्ता विरोधी माहौल को भुनाने के लिए उसकी सरकारों को कठघरे में खड़ा करेगा, लेकिन उसके अधिकांश मुद्दे राष्ट्रीय और केंद्र सरकार पर निशाना साधने वाले हैं।

भाजपा के सामने चुनौतियां भाजपा भले ही अपने सकारात्मक एजेंडे के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही हो, पर सत्ता वाले राज्यों में सरकारों के रहते बनने वाले सत्ता विरोधी माहौल से भी कम जूझना पड़ रहा है। विपक्ष राज्य सरकारों को विकास और जनता के मूल मुद्दों पर घेरने की बजाय, उन मुद्दों पर कठघरे में खड़ा कर रहा है, जो सीधे तौर पर राज्य सरकारों को कठघरे में खड़ा नहीं करते हैं। ऐसे में पंजाब जो भाजपा का सबसे कमजोर राज्य है, को छोड़कर अन्य चारों सत्ता वाले राज्यों में भाजपा खुद को ज्यादा बेहतर मान रही है।

यूपी में भाजपा काट सकती है पचास विधायकों के टिकट यूपी के सियासी गलियारों में इन दिनों आगामी विधानसभा चुनावों की ही चर्चा है। इधर, जोर-शोर से मिशन-2027 की तैयारी में जुटी भाजपा अपने संभावित प्रत्याशियों को लेकर मंथन में जुट गई है। मौजूदा विधायकों और 2022 के प्रत्याशियों को लेकर पब्लिक के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं, मंडल और बूथ अध्यक्षों के साथ ही शक्ति केंद्र स्तर तक फीडबैक लिया गया है। सरकार व संगठन के स्तर पर सर्वे भी कराए गए हैं। पार्टी सूत्रों की मानें तो 40 से 50 वर्तमान विधायकों को टिकट से हाथ धोना पड़ सकता है।

वहीं पुराने चेहरों में 30 से 40 फीसदी तक बदले जाने की संभावना है। सुगबुगाहट यह भी है कि सूबे में जनवरी के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है। वहीं चर्चा दो से तीन चरणों में चुनाव होने की है। इन संभावनाओं के बीच भाजपा ने चुनावी तैयारियों को धार देने का सिलसिला तेज कर दिया है।