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अरुणाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ में बह गए 5 सैनिक, भूस्खलन में दबकर 4 लोगों की मौत

By Himanshu Jha
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सुबनसिरी जिले के केओजारिंग-ब्याचिंग सड़क कटाई स्थल पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें कई मजदूर और लोग मलबे के नीचे दब गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है।

अरुणाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ में बह गए 5 सैनिक, भूस्खलन में दबकर 4 लोगों की मौत
अरुणाचल प्रदेश में बारिश ने मचाई तबाही।

अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार शाम को हुई भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। राज्य के दिबांग घाटी जिले में फ्लैश फ्लड के कारण सेना के दो शेल्टर बह गए। इस तबाही के बाद से भारती सेना के 5 जवान लापता हो गए हैं। वहीं सुबनसिरी के ऊपरी जिले में सड़क पर हुए भीषण भूस्खलन में 4 लोगों की मौत हो गई। दोनों दुर्घटनाएं शुक्रवार शाम की बताई जा रही हैं।

सुबनसिरी जिले के केओजारिंग-ब्याचिंग सड़क कटाई स्थल पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें कई मजदूर और लोग मलबे के नीचे दब गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। मरने वालों में तादू बाकी, ताजी राय, मार्कोश बसुमतारी और बाबुल अली शामिल हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के अनुसार, बाबुल अली का शव मलबे से बरामद कर लिया गया है।

सेना की शिविर में फ्लैश फ्लड

दिबांग घाटी जिले में स्थित पसु पानी सेना शिविर में 5वीं ग्रेनेडियर के दो शेल्टर भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में बह गए। बाढ़ के तेज बहाव में कुल 7 सैन्यकर्मी बह गए थे। इनमें से 2 जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 5 जवान अभी भी लापता हैं। लापता जवानों में हवलदार उपेंदर, कुंदन, विनोद, आदित्य और समुंदा का नाम शामिल है।

जवानों का पता लगाने के लिए 5वीं ग्रेनेडियर की टीमें तैनात की गई हैं। आईटीबीपी (ITBP) की 58वीं बटालियन, सीमा सड़क संगठन की 62 आरसीसी (GREF), स्थानीय स्वयंसेवक और अरुणाचल प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीमें मौके पर काम कर रही हैं।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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