अरुणाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ में बह गए 5 सैनिक, भूस्खलन में दबकर 4 लोगों की मौत
सुबनसिरी जिले के केओजारिंग-ब्याचिंग सड़क कटाई स्थल पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें कई मजदूर और लोग मलबे के नीचे दब गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है।
अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार शाम को हुई भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। राज्य के दिबांग घाटी जिले में फ्लैश फ्लड के कारण सेना के दो शेल्टर बह गए। इस तबाही के बाद से भारती सेना के 5 जवान लापता हो गए हैं। वहीं सुबनसिरी के ऊपरी जिले में सड़क पर हुए भीषण भूस्खलन में 4 लोगों की मौत हो गई। दोनों दुर्घटनाएं शुक्रवार शाम की बताई जा रही हैं।
सुबनसिरी जिले के केओजारिंग-ब्याचिंग सड़क कटाई स्थल पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें कई मजदूर और लोग मलबे के नीचे दब गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। मरने वालों में तादू बाकी, ताजी राय, मार्कोश बसुमतारी और बाबुल अली शामिल हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के अनुसार, बाबुल अली का शव मलबे से बरामद कर लिया गया है।
सेना की शिविर में फ्लैश फ्लड
दिबांग घाटी जिले में स्थित पसु पानी सेना शिविर में 5वीं ग्रेनेडियर के दो शेल्टर भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में बह गए। बाढ़ के तेज बहाव में कुल 7 सैन्यकर्मी बह गए थे। इनमें से 2 जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 5 जवान अभी भी लापता हैं। लापता जवानों में हवलदार उपेंदर, कुंदन, विनोद, आदित्य और समुंदा का नाम शामिल है।
जवानों का पता लगाने के लिए 5वीं ग्रेनेडियर की टीमें तैनात की गई हैं। आईटीबीपी (ITBP) की 58वीं बटालियन, सीमा सड़क संगठन की 62 आरसीसी (GREF), स्थानीय स्वयंसेवक और अरुणाचल प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीमें मौके पर काम कर रही हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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