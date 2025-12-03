FRC, ज़ैमर और ड्रोन... पुतिन की सुरक्षा में 5 स्तरीय घेरा; भारत आने से पहले क्या-क्या तैयारी?

संक्षेप: Vladimir Putin India Visit: पुतिन 4 दिसंबर को दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे। रूसी राष्ट्रपति के विस्तृत यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है, लेकिन कड़ी सुरक्षा के कारण ठहरने के स्थान का सटीक विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।

Vladimir Putin India Visit: भारत के मित्र देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल (गुरुवार की) शाम दो दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनके आगमन से पहले सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी में उनके रूट और कार्यक्रमों के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त की तैयारी में जुटे हुए हैं। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, भारत दौरे के दौरान रूसी राष्ट्रपति को पांच स्तरीय सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसकी व्यापक तैयारियां की गई हैं और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी राष्ट्रपति को रूस की प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस के हाईली ट्रेंड अधिकारियों के अलावा, भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) के टॉप कमांडोज, स्नाइपर्स, ड्रोन, जैमर और AI मॉनिटरिंग सुरक्षा देने की व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान उन्हें पांच स्तरीय सुरक्षा कवच दिया जाएगा।

हाई टेक उपकरणों का इस्तेमाल सूत्रों ने बताया है कि पुतिन की टॉप सिक्योरिटी पक्का करने के लिए, रूस से चार दर्जन से ज़्यादा अधिकारी पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस और NSG के अधिकारियों के साथ मिलकर ये अधिकारी हर उस रास्ते को सैनिटाइज कर रहे हैं जहाँ से रूसी राष्ट्रपति का काफ़िला गुज़रेगा। खास ड्रोन यह पक्का करेंगे कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम की नज़र हर समय उनके काफ़िले पर रहे। कई स्नाइपर राष्ट्रपति के आने-जाने के रास्ते को कवर करेंगे। जैमर, AI मॉनिटरिंग और फेशियल रिकग्निशन कैमरे (FRC) पुतिन की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर की गई टेक डिप्लॉयमेंट में कुछ इक्विपमेंट हैं।

नई दिल्ली लैंड करते ही 5 स्तरीय घेरा होगा ऐक्टिव सूत्रों के मुताबिक, पुतिन की सुरक्षा का यह पाँच-लेयर उनके नई दिल्ली में लैंड करते ही ऐक्टिव हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सुरक्षा में लगे हर एक को कंट्रोल रूम के लगातार टच में रहना होगा। इस पांच स्तरीय सुरक्षा घेरा में NSG और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बाहरी लेयर का हिस्सा होंगे, जबकि रूसी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी अंदरूनी लेयर को संभालेगी। जब रूसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के साथ होंगे, तो भारत के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के कमांडो, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते हैं, अंदरूनी सिक्योरिटी घेरे में शामिल होंगे।

स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस होटल में पुतिन रुकेंगे, उसे भी अच्छी तरह सैनिटाइज़ किया गया है। रूसी सुरक्षा अधिकारी उन जगहों की भी जाँच कर रहे हैं जहाँ दो दिनों के दौरे के दौरान पुतिन जाने वाले हैं। इसके अलावा, कुछ अचानक आने वाली जगहों की एक लिस्ट भी तैयार की गई है, और इन जगहों को भी स्कैन किया जा रहा है।

गुरुवार को PM मोदी के साथ डिनर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर भारत-रूस सालाना समिट में शामिल होने के लिए पुतिन कल शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार की शाम पुतिन पीएम मोदी के साथ डिनर करेंगे। उसके अगले दिन राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। शुक्रवार को बाद में, वह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पुतिन हैदराबाद हाउस में भारत-रूस समिट और भारत मंडपम में एक इवेंट में शामिल होंगे। वह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दी गई दावत में भी हिस्सा लेंगे।