भट्टी की तरह तप रहा उत्तर भारत! पारा 48 डिग्री पार, अगले 5 दिन आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर भारत में गर्मी का तांडव! दिल्ली-एनसीआर, यूपी, पंजाब और हरियाणा में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया है। IMD ने अगले 5 दिनों के लिए भीषण लू का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जानिए अपने शहर के मौसम का हाल और हेल्थ एडवाइजरी।
पूरा उत्तर भारत इस वक्त प्रचंड गर्मी और लू (Heatwave) की चपेट में है। आसमान से मानो आग बरस रही है और दोपहर के वक्त घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के लिए अगले पांच दिनों तक भयंकर हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। अगर आप भी इन राज्यों में रहते हैं, तो आने वाले कुछ दिन आपके लिए भारी पड़ सकते हैं।
यूपी का बांदा बना सबसे गर्म शहर
उत्तर प्रदेश में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। बुधवार को बांदा जिले में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री ज्यादा है। यह न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश में सबसे अधिक तापमान रहा। लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक, यूपी के कई इलाकों में अभी हालात सुधरने वाले नहीं हैं। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए येलो अलर्ट और उसके बाद अत्यधिक गर्मी को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली में 46 डिग्री तक पहुंचेगा पारा
देश की राजधानी दिल्ली में भी गर्मी से कोई राहत नहीं है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, 21 और 22 मई को दिल्ली का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के स्तर को छू सकता है। इसके बाद 23 से 26 मई के बीच भी पारा 44 से 45 डिग्री के आसपास ही बना रहेगा। यानी दिल्लीवालों को फिलहाल इस झुलसाने वाली गर्मी और भीषण लू से निजात नहीं मिलने वाली है।
पंजाब और हरियाणा का भी बुरा हाल
पंजाब और हरियाणा में भी लू के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा के रोहतक और पंजाब के भटिंडा में पारा 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। दोनों ही राज्यों में लगातार गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं। वहीं, चंडीगढ़ में भी अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी तरफ, मैदानी इलाकों के उलट जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और आंधी-तूफान से थोड़ी राहत है।
क्या है अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान?
मौसम विभाग ने उत्तर, पूर्व और मध्य भारत के लिए हीटवेव, उमस और गर्म रातों को लेकर खास चेतावनी जारी की है:
24 से 26 मई: पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 'गंभीर हीटवेव' (Severe Heatwave) की स्थिति बने रहने की संभावना है।
20 से 26 मई: पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रचंड लू चलने का अनुमान है।
20 से 24 मई: छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हीटवेव का असर दिखेगा। इसके अलावा ओडिशा और यूपी में रातें भी काफी गर्म रहेंगी।
उमस भरा मौसम: तमिलनाडु, पुडुचेरी, गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अगले कुछ दिनों तक अत्यधिक गर्मी और उमस बनी रहेगी।
बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग की हेल्थ एडवाइजरी
इस जानलेवा गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग (IMD) ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है:
रेड अलर्ट वाले इलाके: यहां हीटस्ट्रोक (लू लगने) और गर्मी से होने वाली बीमारियों का खतरा सभी उम्र के लोगों के लिए सबसे ज्यादा है, इसलिए बाहर निकलने से बचें और अत्यधिक सावधानी बरतें।
ऑरेंज और येलो अलर्ट: शरीर में पानी की कमी न होने दें। लगातार पानी पीते रहें। ओआरएस (ORS), लस्सी, छाछ और नींबू पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। बाहर जाते समय हल्के रंग के सूती (कॉटन) कपड़े पहनें और सिर को जरूर ढकें।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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