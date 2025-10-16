Hindustan Hindi News
5 CR कैश, 1.5KG सोना, लग्जरी गाड़ियां; महंगी प्रॉपर्टी के पेपर... रिश्वतखोर DIG के पास क्या-क्या मिले?

संक्षेप: DIG के बिचौलिये कृष्णु से सीबीआई ने 21 लाख बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने कहा है कि मामले में आगे की तलाशी और जांच जारी है।

Thu, 16 Oct 2025 10:54 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए पंजाब के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के मोहाली ऑफिस और चंडीगढ़ के सेक्टर-40 स्थित घर से सीबीआई को 5 करोड़ रूपये कैश (अब भी गिनती जारी है) मिले हैं। उनके घर इतनी मात्रा में नकदी देख सीबीआई अफसरों की आंखें फटी रह गईं। इतना ही नहीं DIG के ठिकाने से 1.5 किलो सोना और अन्य ज्वेलरी, पंजाब में महंगी प्रॉपर्टी से जुड़े कई कई दस्तावेज, महंगी मर्सिडीज और ऑडी कारों की चाबियां और 22 महंगी घड़ियां मिली हैं। इसके अलावा लॉकर की चाबियां, 40 लीटर विदेशी शराब की बोतलें, एक डबल बैरल गन, एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक एयरगन भी बरामद हुए हैं।

वहीं, DIG के बिचौलिये कृष्णु से सीबीआई ने 21 लाख बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने कहा है कि मामले में आगे की तलाशी और जांच जारी है। वहीं, इतने सारे कैश और महंगे सामान की बरामदी से सीबीआई टीम की भी आंखें खुली की खुली रह गईं। इससे साफ होता है कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर लंबे समय से रिश्वतखोरी में लिप्त थे।

बिचौलिए के जरिए लिए थे 8 लाख रुपए

इससे पहले सीबीआई ने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और उनके एक बिचौलिए कृष्णु को 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक डीआईजी पर आरोप है कि उन्होंने एक कारोबारी से उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को सेटल करने और आगे कोई पुलिस कार्रवाई न करने के बदले 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसके अलावा, वो हर महीने अवैध रूप से पैसे लेने की भी मांग कर रहा था।

शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया और चंडीगढ़ के सेक्टर-21 में जाल बिछाकर डीआईजी के बिचौलिए को 8 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। सीबीआई ने बताया कि ट्रैप के दौरान शिकायतकर्ता ने डीआईजी को कंट्रोल्ड कॉल की, जिसमें अधिकारी ने पैसे मिलने की बात स्वीकार की और बिचौलिए व शिकायतकर्ता को अपने दफ्तर बुलाया। इसके बाद सीबीआई टीम ने डीआईजी को उनके ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया।

सेवापानी सिस्टम से रिश्वत का नेटवर्क

डीआईजी हरचरण ​सिंह भुल्लर ने रिश्वत वसूली के लिए अपना सेवापानी सिस्टम बना रखा था। हर महीने कारोबारियों और पुलिस अधिकारियों से तय रकम ली जाती थी। सीबीआई अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य नामों की भी जांच कर रही है। ​शिकायतकर्ता कारोबारी ने ​शिकायत में कई और पुलिस अ​धिकारियों के नाम लिए हैं, जिन पर अब उन पर ​सीबीआई ​शिकंजा कसेगी।

