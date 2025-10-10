कांग्रेस MLA के पास मिला 40 किलो सोना, नोबेल ना मिलने की खुन्नस किस पर निकालेंगे ट्रंप? टॉप 5 न्यूज

ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए कर्नाटक के चित्रदुर्ग से विधायक वीरेंद्र के दो लॉकर से करीब 40 किलो सोना मिला है। इसकी कीमत 50 करोड़ के आसपास है।

कर्नाटक कांग्रेस विधायक के दो लॉकरों से 40 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है। इसकी कीमत 50 करोड रुपए से अधिक आंकी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने का सपना चकनाचूर हो गया है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

कांग्रेस MLA के ठिकाने से मिला 40 Kg सोना, ऑनलाइन सट्टेबाजी केस में ED का ऐक्शन ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े रैकेट की चल रही जांच के मामले में छापेमारी कर कर्नाटक कांग्रेस के विधायक के दो लॉकरों से 40 किलोग्राम सोना जब्त किया है। इसकी कीमत 50 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक तलाशी अभियान बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पीएमएलए 2002 के तहत किया गया। इस बरामदगी के साथ इस मामले में कुल जब्त राशि 150 करोड़ रुपये से अधिक हो गयी है, जिसमें पहले से जब्त लगभग 21 किलोग्राम सोने की छड़ें, नकदी, आभूषण, लक्जरी वाहन और फ्रीज किए गए बैंक खाते शामिल हैं। पढ़ें पूरी खबर…

IPS अफसर पूरन की खुदकुशी केस की जांच करेगी SIT, 6 लोगों की टीम में कौन-कौन? हरियाणा के भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी वाई. पूरन कुमार की कथित खुदकुशी की जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार को इस SIT का प्रमुख नियुक्त किया गया है। उनकी टीम में कुल 6 लोग होंगे। इससे पहले वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और रोहतक के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारणिया सहित 14 अफसरों के खिलाफ गुरुवार देर रात प्राथमिकी दर्ज की गई है। पढ़ें पूरी खबर…

एक पूर्व सांसद, एक पूर्व विधायक, एक सांसद का बेटा; JDU को तेजस्वी का ट्रिपल झटका बिहार विधानसभा चुनाव के राजनीतिक रणभूमि में तेजस्वी यादव की आरजेडी ने शुक्रवार को नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) को एक के बाद एक तीन झटके दिए। पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, जेडीयू के पूर्व विधायक राहुल शर्मा और जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन आरजेडी में शामिल हो गए। पढ़ें पूरी खबर…

डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल का सपना टूटा, अब क्या नॉर्वे पर निकालेंगे खुन्नस? नोबेल पीस प्राइज 2025 के विजेता के नाम का ऐलान होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा सपना चकनाचूर हो गया है। नोबेल समिति ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि यह प्रतिष्ठित सम्मान वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को दिया जाएगा। मारिया को वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने की उनकी कोशिशों और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्यायपूर्ण संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। इस ऐलान के बाद दुनियाभर में इस बात को लेकर हलचल मच गई है कि बीते कुछ सप्ताह से नोबेल की कड़ी इच्छा जताने और इस पुरस्कार के लिए खुद को सबसे बड़ा दावेदार बताने वाले ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया होगी। वहीं पुरस्कार का ऐलान करने वाला देश नॉर्वे में इस तैयारी में जुट गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं नोबेल ना मिलने की खुन्नस नॉर्वे पर ही ना निकालने लगें। पढ़ें पूरी खबर…