Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia News4 year old boy dies after swallowing toy from chips pocket in Odisha
चिप्स के पैकेट से निकला 'खतरनाक' खिलौना, गले में फंसते ही मासूम ने तोड़ा दम, जानें पूरा मामला

चिप्स के पैकेट से निकला 'खतरनाक' खिलौना, गले में फंसते ही मासूम ने तोड़ा दम, जानें पूरा मामला

संक्षेप: ओडिशा के कंधमाल जिले में चिप्स के पैकेट में मिले एक छोटे खिलौने को निगल जाने से चार साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना दरिंगबाड़ी ब्लॉक के ब्राह्मणी थाना क्षेत्र स्थित मुसुमाहापाड़ा गांव की है। मृत बच्चे का नाम बिगिल प्रधान था जो रंजीत प्रधान का बेटा था।

Wed, 19 Nov 2025 04:06 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

घर के बड़े-बुजुर्ग अक्सर कहा करते हैं कि बच्चे पर हर पल नजर रखनी चाहिए। वो क्या कर रहा है, क्या खा-पी रहा है, कहां खेल रहा है। मकसद सिर्फ यही होता है कि बच्चे को जरा-सी भी तकलीफ न हो। क्योंकि कभी-कभी एक छोटी-सी लापरवाही बड़ी अनहोनी का कारण बन जाती है। ओडिशा में भी परिजनों की मामूली-सी चूक से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। दरअसल, कंधमाल जिले में चिप्स के पैकेट में मिले एक छोटे खिलौने को निगल जाने से चार साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना दरिंगबाड़ी ब्लॉक के ब्राह्मणी थाना क्षेत्र स्थित मुसुमाहापाड़ा गांव की है। मृत बच्चे का नाम बिगिल प्रधान था जो रंजीत प्रधान का बेटा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परिवार वालों ने बताया कि बच्चे के पिता उसके लिए चिप्स का पैकेट लाए थे। पैकेट खोलते ही चिप्स के साथ एक छोटी प्लास्टिक की टॉय गन भी निकली। मंगलवार को जब माता-पिता पास ही खेत में काम कर रहे थे, तब बच्चा उस खिलौने से खेल रहा था। अचानक बच्चा रोने लगा। माता-पिता दौड़े आए और खिलौना मुंह से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। आनन-फानन में बच्चे को गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर दरिंगबाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सीएचसी के प्रभारी चिकित्सक डॉ जाकेश सामंतराय ने बताया कि पिता ने उन्हें बताया था कि चिप्स के पैकेट में मिला खिलौना बच्चे के गले में फंस गया और श्वास नली पूरी तरह बंद हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। शिकायत मिलने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Odisha
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।