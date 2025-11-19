चिप्स के पैकेट से निकला 'खतरनाक' खिलौना, गले में फंसते ही मासूम ने तोड़ा दम, जानें पूरा मामला

संक्षेप: ओडिशा के कंधमाल जिले में चिप्स के पैकेट में मिले एक छोटे खिलौने को निगल जाने से चार साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना दरिंगबाड़ी ब्लॉक के ब्राह्मणी थाना क्षेत्र स्थित मुसुमाहापाड़ा गांव की है। मृत बच्चे का नाम बिगिल प्रधान था जो रंजीत प्रधान का बेटा था।

घर के बड़े-बुजुर्ग अक्सर कहा करते हैं कि बच्चे पर हर पल नजर रखनी चाहिए। वो क्या कर रहा है, क्या खा-पी रहा है, कहां खेल रहा है। मकसद सिर्फ यही होता है कि बच्चे को जरा-सी भी तकलीफ न हो। क्योंकि कभी-कभी एक छोटी-सी लापरवाही बड़ी अनहोनी का कारण बन जाती है। ओडिशा में भी परिजनों की मामूली-सी चूक से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। दरअसल, कंधमाल जिले में चिप्स के पैकेट में मिले एक छोटे खिलौने को निगल जाने से चार साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना दरिंगबाड़ी ब्लॉक के ब्राह्मणी थाना क्षेत्र स्थित मुसुमाहापाड़ा गांव की है। मृत बच्चे का नाम बिगिल प्रधान था जो रंजीत प्रधान का बेटा था।

परिवार वालों ने बताया कि बच्चे के पिता उसके लिए चिप्स का पैकेट लाए थे। पैकेट खोलते ही चिप्स के साथ एक छोटी प्लास्टिक की टॉय गन भी निकली। मंगलवार को जब माता-पिता पास ही खेत में काम कर रहे थे, तब बच्चा उस खिलौने से खेल रहा था। अचानक बच्चा रोने लगा। माता-पिता दौड़े आए और खिलौना मुंह से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। आनन-फानन में बच्चे को गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर दरिंगबाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।