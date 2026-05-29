SIR का तीसरा चरण शनिवार से, 16 राज्यों और 3 UTs में घर-घर जाएंगे BLO; कब पूरी होगी प्रक्रिया
ECI ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए BLAs नियुक्त करें, ताकि राजनीतिक दलों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो सके और SIR पूरी पारदर्शिता तथा राजनीतिक दलों की पूर्ण भागीदारी के साथ संपन्न हो।
देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत व पारदर्शी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शनिवार (30 मई) से देश के 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तीसरे चरण की शुरुआत करने की जानकारी दी है। आयोग के अनुसार इस महाअभियान के दायरे में देश के करीब 36.73 करोड़ मतदाता शामिल होंगे।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी बयान के मुताबिक, इस तीसरे चरण को जमीनी स्तर पर अमलीजामा पहनाने के लिए 3.94 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 3.42 लाख बूथ स्तरीय एजेंट (BLA) भी बीएलओ की सहायता करेंगे। यह कार्यक्रम वर्तमान में चल रही जनगणना (मकानों की सूचीकरण प्रक्रिया) में लगे कर्मियों के शेड्यूल के अनुरूप ही तैयार किया गया है, ताकि दोनों काम सुचारू रूप से हो सकें।
इस बारे में जानकारी देते हुए निर्वाचन आयोग ने बताया कि SIR के इस तीसरे चरण में दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव में SIR की प्रक्रिया को किया जाएगा। SIR का यह तीसरा चरण पूरा होने के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में यह कवायद संपन्न हो जाएगी।
किस राज्य में कब से कब तक घर-घर जाएंगे BLO
- 30 मई से 28 जून- ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर
- 4 जून से 3 जुलाई- दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव
- 8 जून से 7 जुलाई- उत्तराखंड
- 15 जून से 14 जुलाई- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़
- 25 जून से 24 जुलाई- तेलंगाना और पंजाब
- 30 जून से 29 जुलाई- कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली
- 16 अगस्त से 14 सितंबर- नगालैंड
- 15 सितंबर से 14 अक्टूबर- त्रिपुरा
इन सभी राज्यों में SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अलग-अलग तारीखों पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस दौरान जहां ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 6 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी, वहीं उत्तराखंड में 15 सितंबर को, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में 22 सितंबर को, तेलंगाना और पंजाब में 1 अक्तूबर को, दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक और मेघालय में 7 अक्तूबर को, नगालैंड में 22 नवंबर को तो त्रिपुरा में 23 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
किस राज्य में कब प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
- 6 सितंबर- ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर।
- 11 सितंबर- दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव
- 15 सितंबर- उत्तराखंड
- 22 सितंबर- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़
- 1 अक्टूबर- तेलंगाना और पंजाब
- 7 अक्तूबर- कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली
- 22 नवंबर- नगालैंड
- 23 दिसंबर- त्रिपुरा
किस राज्य में हैं कितने मतदाता
- आंध्र प्रदेश- 4,16,16,061
- अरुणाचल प्रदेश- 8,87,607
- चंडीगढ़- 5,18,663
- दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव- 4,27,849
- हरियाणा- 2,06,63,155
- झारखंड- 2,64,89,777
- कर्नाटक- 5,55,74,064
- महाराष्ट्र- 9,86,64,413
- मणिपुर- 20,91,999
- मेघालय- 23,43,252
- मिजोरम- 8,75,004
- नगालैंड- 13,56,858
- दिल्ली- 1,48,23,234
- ओडिशा- 3,34,33,659
- पंजाब- 2,14,56,297
- सिक्किम- 4,71,094
- त्रिपुरा- 28,97,674
- तेलंगाना- 3,39,20,705
- उत्तराखंड- 79,76,466
- कुल- 36,73,87,831
प्रक्रिया के दौरान नहीं होगा किसी भी अधिकारी का तबादला
इस बीच निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए अपने निर्देशों में, इस बात पर जोर दिया कि जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र वापस नहीं आएंगे, उनके लिए मतदान अधिकारी (BLO) आसपास के मतदाताओं से पूछताछ करते हुए अनुपस्थिति, स्थानांतरण, मृत्यु और दोहरी प्रविष्टि जैसे संभावित कारणों की पहचान करेगा और इसे नोट करेगा। साथ ही निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिवों को बताया कि SIR के दौरान, निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना इस प्रक्रिया से जुड़े किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा।
13 राज्यों में पूरी हो चुकी है SIR की प्रक्रिया
बता दें कि बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप जैसे राज्यों में SIR की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। SIR के दूसरे चरण में नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों की मतदाता सूचियों में 10.2 प्रतिशत लोगों के नाम काटे गए थे, जिनमें 60 लाख से अधिक नाम ऐसे लोगों के थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी मतदाताओं से की अपील
SIR के इस तीसरे चरण को लेकर अपने संदेश में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, ‘मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे एसआईआर के तीसरे चरण में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें और अपने फॉर्म भरें। एसआईआर इस उद्देश्य के साथ किया जा रहा है कि सिर्फ पात्र मतदाताओं के नाम सूची में रहें और कोई भी अपात्र नाम नहीं रहे।’
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लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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